Finalement une augmentation limitée pour l'iPad Pro OLED et sa puce M3

Les informations se suivent et ne ressemblent pas à propos de l'augmentation du prix des prochains modèles d'iPad Pro, ceux qui vont hériter d'un écran OLED. Au lieu de 500 à 900 dollars, la hausse pourrait être limitée à 160 dollars, ce qui reste conséquent, mais pas rédhibitoire.

Une histoire de prix

L'actuel iPad Pro 11 pouces d'Apple commence à 1 069 € (799 $), tandis que le modèle 12,9 pouces avec un écran mini-LED commence à 1 469 € (1 099 $). Selon les précédents rapports, Apple avait l'intention de passer le petit iPad Pro à 1 499 $ et le grand modèle à 1 799 dollars, voire 1 999 dollars selon une autre source. Dans les deux cas, le prix aurait quasiment doublé.

Le rapport de DigiTimes ne cite pas de source pour le chiffre de 160 $, mais il parait plus réaliste et plus en adéquation avec les habitudes d'Apple. Quand l'iPhone est passé à l'OLED, il a vu son prix grimper de 200 dollars. Ainsi, l'iPad Pro OLED 11 pouces d'Apple resterait sous la barre des 1 000 $, avec la variante 13 pouces commençant à environ 1 300 $. En France, on aurait une hausse moins forte car Apple en profitera certainement pour réajuster le taux de change qu'elle applique.



L'augmentation du coût est attribuée complètement aux panneaux OLED, qu'Apple n'a jamais utilisés dans les iPads auparavant. La technologie OLED est plus chère à l'achat que celle du LCD, et les exigences spécifiques d'Apple pour les écrans, telles qu'un design très fin utilisant une conception à double couche, contribuent au coût plus élevé de ces panneaux OLED par rapport à d'autres sur le marché.



Pour l'utilisateur, la technologie OLED améliore non seulement la longévité et la qualité des écrans, mais permet également d'obtenir des niveaux de luminosité plus élevés en double couche. Apple s'approvisionne en panneaux OLED auprès de Samsung et de LG Display.

Les autres nouveautés de l'iPad Pro 2024

Les nouveaux iPad Pro 2024 devraient être équipés des dernières puces M3 d'Apple. La recharge MagSafe est également envisagée, tout comme un nouveau Magic Keyboard qui comprend un trackpad plus grand et une conception en aluminium pour un look plus proche des MacBook.



Apple pourrait présenter l'iPad Pro 2024 en mars prochain, ainsi qu'un iPad Air 6, dans la foulée du lancement d'iPadOS 17.4.