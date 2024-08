Bloomberg : les iPad Air 6, iPad Pro M3 et MacBook Air M3 lancés au printemps

Sous forme d'ultime confirmation, Mark Gurman de Bloomberg a rappelé le calendrier de sortie des nouveaux modèles d'iPad Air, d'iPad Pro et de MacBook Air au printemps de cette année. Les nouvelles tablettes et ordinateurs portables seraient commercialisés dès mars ou avril. L'iPad Air 6 passerait à la puce M2, tandis que les iPad Pro et MBA s'offrira la puce M3. Après la sortie de ces appareils, il faudra attendre juin et la WWDC 24 pour voir d'autres Mac et iPad.

iPad Air 6 ème génération

Le prochain iPad Air de 6 ème génération serait une itération mineure, mais avec une nouveauté marquante : la disponibilité dans deux tailles. En plus du modèle classique de 10,9 pouces, Apple s'apprête à lancer une version plus grande de 12,9 pouces.



Les autres changements attendus sont la puce M2 d'Apple pour des performances plus rapides, un appareil photo arrière redessiné, la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Le design ne devrait pas évoluer outre mesure.



L'actuel iPad Air 5 équipé de la puce M1 est sorti en mars 2022.

iPad Pro M3

Du côté de l'iPad Pro, les nouveautés seront à la fois plus marquées et plus nombreuses. La firme de Cupertino va sans doute mettre l'accent marketing sur le nouvel écran OLED? une première dans la gamme. Il remplacera la dalle LCD actuelle (et miniLED sur le 12,9 pouces).



La technologie OLED offrira une luminosité accrue, un taux de contraste plus élevé, une consommation d'énergie plus faible et d'autres avantages par rapport aux modèles existants équipés de panneaux LCD. Apple utilise déjà des écrans OLED depuis l'Apple Watch en 2015 et sur iPhone avec l'iPhone X et supérieur, à l'exception de l'iPhone SE, un modèle bas de gamme.



Bien évidemment, ces nouveaux iPad Pro 2024 conserveraient un taux de rafraîchissement 120 Hz (ProMotion), fonction disponible depuis 2017. Mais ils devraient pouvoir descendre jusqu'à 1 Hz, comme l'iPhone 14 Pro et supérieur, permettant un mode d'affichage toujours allumé.



Enfin, outre la puce M3 vue fin 2023 sur les MacBook Pro, sera le dernier grand changement. Les rumeurs annoncent aussi la recharge sans fil MagSafe et un Magic Keyboard redessiné avec un trackpad plus grand et un boîtier supérieur en aluminium. Sans oublier une très légère augmentation de la taille du grand modèle, passant de 12,9 pouces à 13 pouces.



Les actuels iPad Pro M2 sont sortis en octobre 2022.

MacBook Air M3

Enfin, le MacBook Air. Selon notre ami Gurman, Apple devrait renouveler ses deux MacBook Air au printemps prochain. Comprenez que les 13 et 15 pouces troqueront leur puce M2 pour une puce M3.



Avec la puce M3, les prochains MacBook Air bénéficieront d'une accélération matérielle du ray tracing et du mesh shading pour un meilleur rendu graphique dans les jeux, avec notamment un éclairage, des reflets et des ombres plus précis. Ce sera le même processeur aperçu sur le MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme introduit fin octobre 2023.



Le seul autre changement serait le Wi-Fi 6E.



Le MacBook Air M2 de 13 pouces a eu lieu en juillet 2022, tandis que le tout premier MacBook Air 15 pouces est sorti en juin 2023.