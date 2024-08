Un premier rendu du grand iPad Air 6 de 12,9 pouces

Alors que 2023 n'a proposé aucun nouvel iPad, une première depuis l'introduction de la tablette Apple par Steve Jobs en 2010, la firme devrait renouveler toute sa gamme en 2024. De nouvelles générations d'iPad Pro et d'iPad Air sont attendues dès ce printemps, avec notamment une variante plus grande du "Air".



Les rumeurs se sont multipliées ces derniers mois à propos d'un iPad Air M2 de 12,9 pouces, en plus du modèle de 10,9 pouces classique. Et justement, nos amis de 91mobiles ont publié les premiers rendus du nouvel iPad Air de sixième génération.

La gamme "Air" bientôt comme la "Pro"

Vous l'aurez compris, le nouvel iPad Air 6 grand format correspondrait au grand iPad Pro, lui aussi pressenti pour être renouvelé.

Si vous aviez fait attention aux récentes habitudes d'Apple, vous ne serez pas surpris de voir débarquer un iPad Air plus grand. À l'instar de l'iPad Pro, mais aussi de l'iPhone avec les gamme "Plus" et "Max", Apple aime diversifier ses produits en plusieurs tailles. Le MacBook Air a d'ailleurs accueilli une version 15 pouces à l'été dernier.



Avec une telle stratégie, la firme de Cupertino peut contenter tous ses clients, tout en augmentant le prix du panier moyen. En effet, il y un fossé en termes de tarif entre l'iPad Air 5 et l'iPad Pro M2, surtout si l'on prend l'iPad Pro de 12,9 pouces. Il est vendu 1 469 €, alors que l'iPad Air 5 démarre à 789 €. L'iPad Air 12,9 pouces pourrait ainsi être vendu 899 € voire 949 €, juste en-dessous du Pro de 11 pouces.



Comme le montrent les schémas du jour, le nouvel iPad Air 2024 ne change pas grand-chose au design global, si ce n'est l'écran plus grand. À l'arrière, cependant, la disposition de l'appareil photo arrière semble avoir été repensée, l'objectif et le flash étant désormais logés dans un module rectangulaire en saillie. Un joli clin d'oeil à l'appareil photo de l'iPhone d'il y a quelques années, à l'instar de l'ère de l'iPhone X, suivi par l'iPhone XS.



Qu'en pensez-vous ?

Bien que les rumeurs restent floues sur le calendrier, il semble que le nouvel iPad Air fera ses débuts au cours du premier semestre de cette année. Une nouvelle gamme d'iPad Pro dotée d'écrans OLED devrait également être lancée d'ici le mois de juin. Les mises à jour de l'iPad mini et de l'iPad de base devraient arriver avant la fin de l'année.