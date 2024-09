Les livraisons d'écrans 12,9 pouces de l'iPad Air 6 ont démarré

Vous l'avez certainement compris désormais, l'année 2023 sera la première sans nouvel iPad depuis l'introduction de la gamme par Steve Jobs en 2010. En conséquence, l'année suivante, 2024, risque d'être riche en nouveauté avec un renouvellement de tous les modèles. L'un des premiers devrait être l'iPad Air 6. Celui qui succèdera à l'iPad Air 5 ne devrait pas révolutionner la formule, mais une seconde taille est attendue.

Un grand iPad Air

Selon un message publié sur X par Ross Young, patron de la société d'analyse Display Supply Chain Consultants, la chaîne d'approvisionnement d'Apple a commencé à expédier des panneaux d'affichage pour un iPad Air plus grand de 12,9 pouces. De quoi accréditer l'hypothèse de deux variantes pour le futur "Air" : 10,9 et 12,9 pouces, comme la gamme iPad Pro. Pour information, Ross Young a une bonne réputation en ce qui concerne les rumeurs Apple, ce dernier étant spécialisé sur les technologies d'affichages. Il avait vu juste sur l'iPad mini 6, l'iPhone 14 et l'iPhone 15 Pro, notamment.

Young n'est pas le premier à évoquer un iPad Air de 12,9 pouces. Avant lui, DigiTimes avait fait écho d'une même information en provenance de la chaîne d'approvisionnement, tout comme l'analyste Ming-Chu Kuo et le journaliste Mark Gurman de Bloomberg. D'ailleurs, Gurman a récemment déclaré qu'il s'attendait à ce que l'iPad Air de 12,9 pouces soit commercialisé aux alentours de mars 2024.

12.9” iPad Air panel shipments started in December… — Ross Young (@DSCCRoss) December 10, 2023

Outre son écran plus grand, l'iPad Air 6 devrait embarquer la puce M2. Les autres changements risquent d'être mineurs, comme le Wi-Fi 6E. L'iPad Air 5 actuel est équipé d'un écran de 10,9 pouces, et ce modèle devrait également être mis à jour vers le mois de mars de l'année prochaine.



Dans le même temps, on s'attend à ce que les prochains modèles d'iPad Pro M3 soient équipés d'écrans OLED, ce qui fera probablement grimper la facture. En s'en tenant à un écran LCD plus économique, le prix de l'iPad Air 12,9 pouces devrait se situer entre celui de l'iPad Air 10,9 pouces et celui du prochain iPad Pro 11 pouces, soit dans les 800 euros. Reste à savoir si cela intéressera les clients. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.