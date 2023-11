iPad Pro M3 : Dynamic Island, OLED et miniLED, 11, 13 et 14 pouces, Apple Pencil 3

La gamme iPad Pro d'Apple a toujours repoussé les limites des tablettes, et les rumeurs concernant la gamme 2024 suggèrent que cette tendance n'est pas prête de s'inverser. Selon des informations provenant de la chaîne d'approvisionnement, la nouvelle gamme d'iPad Pro pressentie pour reprendre la puce M3 présentera un design remanié avec des bords plus fins et la Dynamic Island, offrant potentiellement une expérience utilisateur plus immersive. La gamme devrait comprendre trois tailles : 11 pouces, 13 pouces et un grand 14,1 pouces, répondant à tous les besoins.

OLED et miniLED

En ce qui concerne la technologie d'affichage, les modèles de 11 et 12,9 pouces devraient être dotés d'écrans OLED, offrant des couleurs éclatantes et des noirs profonds, tandis que la version de 14,1 pouces pourrait être équipée d'une dalle miniLED afin de réduire les coûts sans compromettre la qualité de l'appareil.



L'une des améliorations les plus intéressantes pourrait être la luminosité de l'écran, qui atteindrait 3 000 nits, ce qui ferait de l'iPad Pro un appareil de choix pour une utilisation en extérieur et dans des environnements très éclairés.

Une Dynamic Island

Bien qu'il n'y ait pas de détails spécifiques concernant un changement matériel du Face ID, la Dynamic Island logicielle est mentionnée, ce qui laisse présager des améliorations possibles de l'interface utilisateur.

Puce M3

Les nouveaux iPad Pros devraient également être équipés de la puce M3, avec 8 Go de RAM et un GPU à 12 cœurs, ce qui laisse présager une augmentation significative des performances qui plaira tant aux professionnels qu'aux passionnés de technologie.

Apple Pencil 3

Pour accompagner le matériel, il y a la rumeur de l'Apple Pencil 3, pas l'Apple Pencil USB-C au positionnement bancal, qui pourrait introduire des pointes magnétiques interchangeables, conçues pour une variété d'applications allant du dessin général au travail technique précis et à la peinture, ajoutant de la polyvalence à un outil déjà indispensable pour les créatifs.

Magic Keyboard aluminium

Le Magic Keyboard bénéficie également d'une mise à jour, avec une nouvelle structure en aluminium et deux ports USB-C supplémentaires, ce qui augmente les options de connectivité. Le passage du Smart Connector au MagSafe pour la recharge pourrait également être en cours, ce qui correspondrait à la préférence récente d'Apple pour les solutions magnétiques dans son écosystème de produits.

Des rumeurs précises

Comme pour toutes les fuites et les rumeurs, le scepticisme reste de bon aloi. Néanmoins, les caractéristiques potentielles de la gamme iPad Pro 2024 dressent le portrait d'un appareil non seulement puissant, mais aussi en rupture pour améliorer la productivité et la créativité. De quoi oublier l'iPad Pro M2 trop avare en nouveautés et relancer les ventes de la gamme après une année blanche en termes de nouveautés. Suivront l'iPad Air 6, l'iPad mini 7 et l'iPad 11.