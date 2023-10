Apple présente un nouvel Apple Pencil USB-C moins cher

Comme annoncé par certaines rumeurs, Apple vient de lancer un nouvel Apple Pencil, plus abordable, offrant une précision au pixel près, une faible latence et une sensibilité à l'inclinaison. Sans oublier un connecteur USB-C qui vient uniformiser un peu plus les produits de la marque. Il se place sur l'Apple Pencil 1 et l'Apple Pencil 2 en termes de prix.

Un nouveau stylet Apple

Aujourd'hui, Apple offre plus de choix aux utilisateurs d'iPad avec un nouvel Apple Pencil plus abordable. Avec une précision au pixel près, une faible latence et une sensibilité à l'inclinaison, le nouvel Apple Pencil est idéal pour la prise de notes, les croquis, les annotations, la rédaction d'un journal et bien plus encore.

Conçu avec une finition mate et une face plate qui se fixe magnétiquement sur le côté de l'iPad pour le rangement, le nouvel Apple Pencil s'associe et se charge à l'aide d'un câble USB-C. Le nouvel Apple Pencil sera disponible à partir de début novembre. Il est compatible avec tous les iPad dotés d'un port USB-C, soit l'iPad 10, l'iPad mini 6, l'iPad Air 4 et l'iPad Pro depuis 2018.

Bob Borchers, vice-président d'Apple en charge du marketing mondial des produits a déclaré :

L'Apple Pencil a révolutionné la prise de notes, les croquis et les illustrations, libérant des possibilités infinies en matière de productivité et de créativité. Associé à la polyvalence de l'iPad, le nouvel Apple Pencil offre une nouvelle option formidable pour expérimenter la magie de l'écriture numérique, de l'annotation, du marquage de documents, et bien plus encore.

Pourquoi l'Apple Pencil USB-C est moins cher

Le nouvel Apple Pencil présente une faible latence et une sensibilité à l'inclinaison comme les autres modèles d'Apple Pencil, mais il lui manque la sensibilité à la pression, l'appairage et la recharge sans fil, le double tap pour changer d'outil et la gravure gratuite. Toutefois, contrairement à l'Apple Pencil de première génération, il prend en charge le survol sur les derniers modèles d'iPad Pro.



Le nouvel Apple Pencil est proposé au prix de 95 € et sera lancé début novembre (85 € pour les étudiants). Les modèles Apple Pencil de première et de deuxième génération continuent d'être vendus au prix de 119 € et 149 euros, respectivement.