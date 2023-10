Comparatif entre Apple Pencil 1, Apple Pencil 2 et Apple Pencil USB-C

Depuis mi-octobre, Apple propose trois modèles d'Apple Pencil à 95, 119 et 149 euros, chacun doté de fonctionnalités différentes. Alors que nous avions souhaité bonne chance aux vendeurs en Apple Store pour expliquer aux clients quel modèle choisir, nous avons décidé de créer un dossier pour aider nos fidèles lecteurs. Le stylet Apple est toujours une bonne idée cadeau pour un anniversaire ou Noël par exemple.

La compatibilité Apple Pencil / iPad

Le choix de l'Apple Pencil à acheter dépend à la fois du modèle d'iPad que vous possédez et de vos besoins. Certains modèles d'iPad ne sont compatibles qu'avec un seul Apple Pencil, tandis que d'autres le sont avec deux. Voilà qui permet déjà un premier tri.

Apple Pencil 2 / Apple Pencil USB-C / Apple Pencil 1

Voici la compatibilité de chaque Apple Pencil avec la gamme iPad :

Apple Pencil (première génération, 2015) Apple Pencil (deuxième génération, 2018) Apple Pencil (USB-C, 2023) iPad Pro 12,9 pouces (première et deuxième génération) iPad Pro 12,9 pouces (troisième, quatrième, cinquième et sixième générations) iPad Pro 12,9 pouces (troisième, quatrième, cinquième et sixième générations) iPad Pro 9,7 pouces et 10,5 pouces iPad Pro 11 pouces (première, deuxième, troisième et quatrième génération) iPad Pro 11 pouces (première, deuxième, troisième et quatrième génération) iPad Air (troisième génération) iPad Air (quatrième et cinquième génération) iPad Air (quatrième et cinquième génération) iPad mini (cinquième génération) iPad mini (sixième génération) iPad mini (sixième génération) iPad (sixième, septième, huitième, neuvième et dixième génération) iPad (dixième génération)



Pour faire simple, si votre iPad est équipé d'un connecteur Lightning, il n'est compatible qu'avec l'Apple Pencil de première génération, à condition qu'il prenne en charge l'Apple Pencil. Ces tablettes ne fonctionneront pas avec l'Apple Pencil 2 ou l'Apple Pencil USB-C.

Dans l'autre sens, si votre iPad est équipé d'un port USB-C, il est compatible avec l'Apple Pencil de deuxième génération et l'Apple Pencil avec USB-C, à l'exception de l'iPad de dixième génération, qui prend en charge l'Apple Pencil de première génération et l'Apple Pencil avec USB-C. C'est l'exception qui confirme la règle. D'ailleurs, l'iPad 10 demande un adaptateur ou un câble USB-C selon le stylet choisi.

Les caractéristiques des Apple Pencil

Les trois modèles d'Apple Pencil ont plusieurs points communs. Ils offrent tous une précision "parfaite au pixel près", une faible latence et une sensibilité à l'inclinaison. En revanche, leur design diffère, tout comme les méthodes d'appairage et de chargement, ainsi que certaines capacités très importantes selon votre usage.



Voici un tableau récapitulatif :

Apple Pencil (première génération, 2015) Apple Pencil (deuxième génération, 2018) Apple Pencil (USB-C, 2023) Finition brillante Finition mate Finition mate Design arrondi, pondéré pour empêcher le roulement Bord plat pour éviter de rouler et pour s'accrocher sur le côté d'un iPad Bord plat pour éviter de rouler et pour s'accrocher sur le côté d'un iPad Jumelage et charge via un port Lightning ou un câble USB-C et un adaptateur USB-C Se fixe magnétiquement pour le stockage, l'appariement et la charge Se fixe magnétiquement pour le stockage

Jumelage et charge via un câble USB-C Capuchon amovible - Capuchon coulissant non amovible Connecteur Lightning - Port USB-C Sensibilité à la pression Sensibilité à la pression - - Prend en charge le survol de l'Apple Pencil sur les modèles M2 iPad Pro Prend en charge le survol de l'Apple Pencil sur les modèles M2 iPad Pro - Appuyez deux fois pour changer les outils dans les apps - - Option de gravure gratuite - 119 € 149 € 95 €

Différences entre Apple Pencil 1 et Apple Pencil USB-C

La plupart des utilisateurs devraient opter pour l'Apple Pencil avec USB-C. Pour un prix de 95 €, l'Apple Pencil 2023 offre un bon équilibre de fonctionnalités avec un design plus moderne. Il présente également l'avantage d'être compatible avec un large éventail de modèles et fonctionnera probablement avec tous les nouveaux modèles d'iPad pendant plusieurs années.



L'Apple Pencil de première génération n'est à envisager que si vous souhaitez bénéficier de la sensibilité à la pression pour des activités telles que l'illustration. Il est plus cher et nécessite un adaptateur USB-C à 10 euros pour l'iPad 10 et qu'il ne sera pas compatible avec les futurs modèles d'iPad. Il ne peut pas non plus être fixé magnétiquement à un iPad pour le stockage, présente un design plus grand et plus ancien, et dispose d'un capuchon amovible sur le connecteur Lightning qui est facile à perdre.

Différences entre Apple Pencil de deuxième génération et Apple Pencil avec USB-C

Sans surprise, entre l'Apple Pencil 2 et l'Apple Pencil USB-C, le premier cité est un meilleur choix en raison de son ensemble de fonctionnalités supérieur, mais il faut pour cela débourser plus de 50 € de plus. Le double-tap pour changer d'outil et la sensibilité à la pression peuvent être des ajouts particulièrement utiles pour les illustrateurs, tandis que l'appariement et le chargement faciles sur le côté d'un iPad offrent une expérience bien meilleure qu'une connexion filaire avec un câble USB-C.



Chose étrange, l'Apple Pencil USB-C offre tout de même le mode survol sur les derniers modèles d'iPad Pro.

Acheter l'Apple Pencil au meilleur prix

