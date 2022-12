Pour Procreate, impossible de se passer du survol du Pencil sur iPad Pro M2

Apple a présenté en octobre 2022 une nouvelle génération d'iPad Pro qui intègre la puce M2. Si les nouveautés étaient assez maigres comparées à l’iPad Pro M1, cependant, la dernière tablette est livrée avec une nouvelle fonctionnalité exclusive nommée "Apple Pencil Hover", qui permet de vivre une nouvelle expérience lorsque l'accessoire plane sur l'écran. Pour l'équipe à l'origine de la célèbre application Procreate, "il est difficile de revenir en arrière" après avoir utilisé le survol sur le nouvel iPad Pro.

Procreate encense l'iPad Pro M2

Dans un article publié par Apple, les développeurs de Procreate ont partagé leurs réflexions sur la nouvelle fonctionnalité de survol. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Procreate est une application d'illustration pour l'iPad, introduite en 2011 et qui dispose depuis 2018 d’une version iPhone. L’app a d’ailleurs été récompensée par Apple en 2018 en tant qu'application de l'année.



Selon le PDG de Procreate, James Cuda, la fonctionnalité Survol aide les artistes et les créateurs à dessiner avec encore plus de précision. "La possibilité de ne pas s'engager ou d'endommager l'œuvre d'art est transformatrice", explique-t-il.

Grâce à cette nouvelle technologie, l'iPad peut détecter l'Apple Pencil lorsque sa pointe se trouve jusqu'à 12 mm au-dessus de l'écran. Les développeurs peuvent utiliser la fonction Hover dans leurs applications à différentes fins, notamment pour afficher un aperçu de l'endroit où l'utilisateur dessine, sélectionner des menus, etc. Pour Claire d'Este, chef de produit chez Procreate, cela rend l'utilisation des applications beaucoup plus "ludique".

Je me surprends à faire défiler les menus de haut en bas juste pour les voir réagir. Il y a quelque chose de tellement agréable dans le fait que tout s'illumine alors que je réfléchis à ce que je dois faire ensuite.

Dans Procreate, les utilisateurs peuvent tirer parti de l'Apple Pencil Hover pour développer des images ou prévisualiser des animations directement à partir de leurs vignettes. Le sélecteur de couleurs et les boutons de menu réagissent lorsque l'utilisateur déplace l'Apple Pencil sur eux, et cela fonctionne également avec les canevas. La responsable produit met en avant la fonction ColorDrop pour prévisualiser les couleurs.

La deuxième cible était la fonction ColorDrop de l'application, qui remplit instantanément une section de votre œuvre lorsque vous faites glisser et déposez une couleur dessus, à la manière d'une peinture à chiffres. Grâce au survol de l'Apple Pencil, les utilisateurs peuvent avoir un aperçu de ce à quoi ressemblera leur œuvre avant de choisir une couleur, ce qui accélère considérablement le processus.



"Si vous faites de l'encrage, pour des bandes dessinées par exemple, c'est énorme".

Au final, l'équipe de Procreate croit fermement que l'Apple Pencil Hover "résout un tas de choses" pour les créateurs et que toute personne qui utilise la fonctionnalité aura du mal à revenir à une expérience sans elle.

Nous n'avons pas l'impression de puiser dans une technologie, mais de créer une extension naturelle de ce que vous pourriez déjà faire.



C’est une avancée majeure, qui permet à Apple de venir marcher sur les platebandes d’outils spécialisés comme les tablettes de Wacom qui proposent ce genre de fonctionnalités.



La mise à jour 5.3 de Procreate

Voici enfin les notes de version de la mise à jour 5.3 de Procreate :

Cette mise à jour donne accès à une toute nouvelle méthode d'interaction avec la fonctionnalité de survol avec l'Apple Pencil sur le nouvel iPad Pro. Profitez de toute une série de nouvelles fonctions de survol : curseur du pinceau, ColorDrop, aperçus dans la galerie, sélections, gestes de réglages de la taille et de l'opacité du pinceau, et plus encore. Vous bénéficiez également de nombreuses améliorations liées à la stabilité et d'une nouvelle apparence pour les notifications.

Curseur du pinceau

Avant de commencer à dessiner, vous pouvez voir un aperçu en couleur du pinceau sélectionné quand vous peignez, ainsi qu'un aperçu des éléments qui seront gommés. Avec la gomme, il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois pour effacer ce que l'on souhaite. Pour la première fois, vous pouvez désormais voir ce que vous apprêtez à supprimer. Les options de contour du curseur du pinceau ont même été améliorées, pour que tout se fonde magnifiquement dans votre illustration. Vous pouvez même personnaliser les réglages du curseur du pinceau.

La colorisation plus intuitive que jamais. Survolez le bouton Couleur et appuyez deux fois sur votre Apple Pencil. Appuyez sur différentes zones de votre illustration pour continuer à la mettre en couleur avec la teinte de votre choix, autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi profiter de cette fonctionnalité sans survol, en maintenant le bouton Modifier enfoncé dans la barre d'outils Taille et opacité, et en utilisant ColorDrop pour lancer le mode.

Procreate anime votre galerie. Survolez les illustrations de la galerie pour voir des animations, des aperçus 3D animés ou des timelapses.

Réglez la taille et l'opacité du pinceau grâce à des gestes intuitifs via un simple survol de votre illustration. Faites un geste de pincer-zoomer pour régler la taille, puis glissez vers le haut ou le bas pour régler l'opacité. Ces gestes peuvent être activés dans l'onglet Survol des commandes tactiles, tout en ayant la possibilité de masquer les curseurs si cela vous perturbe.

Avec la mise à jour, vous pouvez désormais faire des sélections à main levée plus précises. Appuyez pour créer un point de départ et survolez pour voir où la ligne sera tracée si vous le faites réellement sur l'écran tactile de l'iPad.

Cette version de Procreate intègre des améliorations liées à la compression des fichiers. Attention, cela signifie que les fichiers exportés avec Procreate 5.3 et versions supérieures ne pourront pas être ouverts par les anciennes versions de Procreate et Procreate Pocket. En revanche, les fichiers créés dans des versions plus anciennes de Procreate et Procreate Pocket seront automatiquement mis à jour.

Procreate supporte l'Apple Pencil et les stylets Logitech Crayon, le reste n'est pas géré.

