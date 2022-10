Le Crayon pour iPad de Logitech passe à l'USB-C

Apple propose depuis cette semaine une nouvelle version du Crayon de Logitech avec un port USB-C pour le chargement. Le modèle original sorti en 2018 avec un connecteur Lightning reste disponible pour les clients. De quoi contenter tout le monde, peu importe le matériel que l'on possède.

Le Crayon de Logitech passe à l'USB-C

Proposé au prix de 79,95 euros en France, le Crayon est une alternative moins coûteuse que l'Apple Pencil qui est vendu 129 euros. Le stylet est doté d'un corps fin en aluminium et d'une pointe assez fine, et répond avec la même latence que l'accessoire d'Apple. De même, il prend en compte l'inclinaison et le rejet de la paume. En revanche, le Crayon ne propose pas de sensibilité à la pression et doit être rechargé par câble.

Le nouveau Crayon de Logitech est compatible avec tous les modèles d'iPad Pro, iPad Air, iPad mini et iPad dotés d'un port USB-C, y compris le nouvel iPad 10.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.