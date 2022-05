Notre avis sur le Combo Touch de Logitech pour iPad Air / iPad Pro

Medhi Naitmazi

Elles n'ont pas encore tout à fait remplacé le MacBook, mais avec l'inclusion de la puce M1 dans les modèles iPad Pro 2021 puis d'iPad Air 2022, les tablettes d'Apple sont en passe de faire oublier les ordinateurs portables traditionnels pour une majorité d'utilisateurs.



En attendant un iPadOS plus professionnel, il est facile combler l'absence de clavier physique et de trackpad / souris avec un étui-clavier. Si Apple propose le sien à partir de 339€, Logitech se place très bien avec son Combo Touch à 199€ (voire moins en promotion). Il s'agit du meilleur rapport qualité / prix avec un avantage sur l'ancien Folio Touch, la possibilité de déconnecter le clavier facilement pour repasser en mode tablette.

Un accessoire pour quel iPad ?

Nous nous intéressons à la version du Combo Touch conçue pour les iPad Air 4 A14 et iPad Air 5 M1 de 10,9 pouces, mais nous pensons que ce test reste pertinent pour les autres modèles de la gamme, comme l'iPad Pro 11 pouces (1re, 2e, 3e génération) et l'iPad Pro de 12,9 pouces. Il faudra simplement faire attention au moment de l'achat de bien choisir le modèle qui convient, cf liens en fin d'article.

Le test du Combo Touch

Les prix de l'accessoire

Le Logitech Combo Touch est disponible depuis fin 2021, avec des prix débutant à 199,99 euros, et allant jusqu'à 229 euros pour le modèle iPad Pro 12,9 pouces. Ce n'est pas donné, pour un clavier et un étui. Mais si on le compare à l'alternative d’Apple, c'est une affaire. Le Magic Keyboard est pratiquement deux fois plus cher.

Un clavier robuste et confortable pour votre précieux iPad

Contrairement à ses (rares) concurrents en une seule pièce, le Combo Touch de Logitech est en fait constitué de deux parties distinctes qui forment un seul et même étui.



Disponible dans les teintes "beige" et "grise", la première partie sert de coque de protection pour l'arrière et les côtés de votre iPad, et utilise un châssis rigide en caoutchouc pour protéger les bords et les coins de votre tablette. Cela inclut une ouverture le long du bord supérieur pour maintenir magnétiquement un Apple Pencil en place pour le chargement, même avec l'étui fermé.

Il y a des espaces pour le port USB-C, ainsi que des perforations pour les haut-parleurs, les micros et le module de la caméra arrière. On a évidemment accès au Touch ID sur le bouton d'alimentation avec l'index gauche. On s'y fait rapidement, d'autant qu'il était présent sur l'iPad Air 4 de 2020.



De l'autre côté se trouve l'élément clavier, qui s'accroche magnétiquement au Smart Connector de l'étui, lui-même étant connecté à celui de l'iPad. Cela permet d'alimenter le clavier en énergie et de libérer le port USB-C pour la recharge de l’appareil ou le branchement d’un accessoire comme un écran externe. L'ensemble est de très bonne facture, avec une texture plus agréable que le Magic Keyboard d'Apple puisqu'il ne laisse pas de traces de doigts.

Enfin, avant d'aborder les performances proprement dites, le Combo Touch tient "debout" grâce à un rabat rigide et escamotable à l'arrière de l'étui, qui peut être orienté de différentes manières :

Un mode Dactylographie semblable à celui d'un ordinateur portable, avec la béquille à un angle de vision vertical; Un mode Visualisation semblable au mode Dactylographie, mais avec le clavier détaché; Un mode Esquisse, qui incline votre iPad de quelques degrés seulement par rapport à une surface pour faciliter la réalisation de croquis avec l'Apple Pencil.

Vous avez donc de quoi faire, bien que l'angle pour travailler ne soit pas aussi flexible que sur le Magic Keyboard qui fonctionne avec une charnière rigide mais qui est bien plus lourd. Dans tous les cas, l'iPad s'en trouve alourdi, moins avec le Logitech que le modèle d'Apple.

L'utilisation du clavier

Pour en revenir au clavier lui-même, c'est un véritable plaisir de l'utiliser. L'espacement des touches est de 19 mm et leur course de 1 mm, de quoi assurer une saisie rapide. Le trackpad est également de bonne taille (55 mm x 110 mm). Les touches disposent de 16 niveaux de rétroéclairage et d'une rangée en haut pour 14 raccourcis de fonctions. Cela nous rappelle le modèle officiel mais il a deux avantages : il est moins bruyant et propose des signes plus compréhensibles de prime abord au niveau des raccourcis.

iPadOS fonctionne très bien avec un trackpad de nos jours, et le Combo Touch en tire pleinement parti. Maintenez la touche CMD enfoncée pour obtenir des raccourcis dans l'application, tandis que le trackpad cliquable prend en charge les balayages et les gestes à un, deux ou trois doigts. Idéal pour se déplacer dans le système, afficher le multitâche, quitter une app, revenir en arrière, etc. Quel plaisir de modifier le volume sonore ou la luminosité sans réfléchir aux gestes à effectuer. Par moment, on se croirait vraiment sur MacOS.



La sensibilité et les fonctions peuvent être personnalisées dans la section de réglages Trackpad d'Apple, et il vaut la peine de se procurer l'application Logitech Control pour maintenir le clavier à jour avec les modifications apportées par Apple à chaque mise mise à jour du système d'exploitation.

Conclusion et avis

Comme vous pouvez vous en douter, le Combo Touch est une vraie réussite, qui permet de taper des documents plus rapidement, mais aussi se divertir sans salir l'écran. Si iPadOS ne remplace pas encore macOS, le Logitech Combo Touch amène l'iPad dans une nouvelle dimension. Si vous avez un iPad Air 4 ou le dernier iPad Air 5 M1, foncez ! Idem pour les iPad Pro. Et si vous préférez le clavier original d’Apple, relisez notre test de l'iPad Pro M1 12,9 pouces réalisé en 2021.



Les + :

Une alternative plus abordable au Magic Keyboard

Qualité de fabrication

Vraie protection pour les coins de l'iPad

Clavier très agréable et détachable

Les - :

Ajoute du poids à l'iPad

Nécessite une app pour être mis à jour

Acheter le Combo Touch en promotion

