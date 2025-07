L'adaptateur secteur UGREEN 65W à triple prise USB-C est en promotion (-38%)

Le chargeur UGREEN Nexode 65W avec 3 ports USB-C profite actuellement d'une réduction de 38% sur Amazon, passant de 39,99€ à 24,69€. Une opportunité intéressante pour les utilisateurs Apple cherchant une solution de charge rapide et polyvalente pour leurs appareils.

Un chargeur compact aux performances élevées

La technologie GaN (nitrure de gallium) transforme une fois de plus l'expérience de charge avec ce modèle triple port. Le Nexode 65W délivre jusqu'à 65W sur un seul port USB-C, permettant de recharger efficacement les appareils les plus gourmands. Un MacBook Air M4 atteint 51% de batterie en 30 minutes, tandis qu'un iPhone 16 Pro grimpe à 60% dans le même laps de temps.

Design ultra-compact

Les dimensions particulièrement réduites du chargeur en font un atout majeur :

Taille : 40×31,2×61mm seulement

51% plus petit que les chargeurs traditionnels grâce au GAN

Format de poche idéal pour les déplacements

Possibilité de charger trois appareils simultanément

Cette compacité s'avère particulièrement appréciable pour les utilisateurs nomades qui jonglent quotidiennement entre iPhone, iPad et MacBook dans leurs déplacements.

Compatibilité étendue pour l'univers Apple

Le chargeur embrasse parfaitement l'écosystème de Cupertino avec une prise en charge native des derniers iPhone 16 dans toutes leurs déclinaisons. La rétrocompatibilité s'étend aux générations précédentes jusqu'à l'iPhone, garantissant une utilisation pérenne même lors des changements d'appareils. De plus, il est tout à fait possible de recharger des MacBook à pleine puissance, ainsi que tous les autres produits Apple sans aucun compromis. Vous pourrez même recharger facilement les futurs iPhone 17 à 25W sans fil grâce à Qi 2.2.

La gestion intelligente des protocoles de charge (PD 3.0, PPS, Quick Charge) assure une adaptation automatique selon l'appareil connecté, optimisant ainsi les temps de recharge sans risque de surchauffe.



Cette promotion temporaire positionne le Nexode 65W comme une alternative crédible aux chargeurs Apple officiels, offrant davantage de polyvalence avec ses trois ports pour un tarif particulièrement attractif. L'investissement s'avère d'autant plus pertinent que le chargeur accompagnera efficacement les futures générations d'appareils Apple grâce à sa puissance étendue.

Les abonnés Amazon Prime bénéficient de la livraison gratuite et en 1 jour ouvré)

