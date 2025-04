La batterie MagSafe de LISEN ultra fine est en promotion !

La batterie externe Magnetic 3 de LISEN de 5 000 mAh est l’alliée parfaite pour les utilisateurs d’iPhone en quête de praticité et d’élégance. Ultra-fine avec seulement 0,8 cm d’épaisseur, elle se distingue par son design en alliage d’aluminium, sa légèreté (100 g) et sa compatibilité avec la technologie MagSafe. Offrant une charge sans fil stable de 7,5 W et une charge rapide Power Delivery de 18 W via USB-C, ce power bank compact est idéal pour une recharge rapide en déplacement. Résistante aux rayures et dotée de protections contre les courts-circuits, elle allie performance, sécurité et style, avec une note de 4,5/5 basée sur plus de deux cents avis.

MagSafe : la compatibilité parfaite pour votre iPhone

La technologie MagSafe, introduite par Apple en 2020, révolutionne la recharge sans fil pour les iPhone 12, 13, 14, 15 et 16 (y compris les modèles Pro, Max et Mini). La batterie LISEN exploite cette innovation grâce à une aspiration magnétique puissante qui garantit un alignement précis et une fixation sécurisée, même en mouvement. Compatible avec tous les iPhone cités, même l'iPhone 16e doté d'une coque MagSafe, elle offre une charge sans fil efficace et stable, éliminant les câbles encombrants. Que vous soyez en réunion, en voyage ou en balade, cette batterie s’attache fermement à votre appareil, assurant une autonomie doublée.

Les caractéristiques de la Magnetic 3 de LISEN

Conçue pour allier esthétique et fonctionnalité, la batterie LISEN se démarque par son design premium ultra-fin en alliage d’aluminium, avec des bords arrondis pour une prise en main confortable. Avec une capacité de 5 000 mAh, elle permet de recharger presque intégralement un iPhone, idéale pour une utilisation quotidienne ou une sortie. Sa finesse record de 0,8 cm en fait l’une des batteries MagSafe les plus compactes du marché, facile à glisser dans une poche ou un sac. La charge rapide via USB-C (18 W) et la charge sans fil (7,5 W) offrent une grande polyvalence, tandis que les certifications de sécurité protègent votre appareil. Disponible en gris élégant (ou en rose selon certains retours), elle est aussi résistante aux rayures, bien que légèrement sujette à une chauffe modérée en charge rapide. On aurait aimé une charge Qi2, plus rapide, mais ce n'est visiblement pas encore possible dans ce format si discret.

Profitez de la promotion

Si vous aviez besoin d'une batterie externe pour allonger la durée de vie de votre iPhone, ne manquez pas la promotion.



Proposée à 21,99 € au lieu de 45,49 € sur Amazon (en cochant le code promotionnel sous l'information du prix), soit une réduction de 51 %, la batterie externe MagSafe LISEN est un investissement malin pour garder votre iPhone chargé en toutes circonstances. C'est aussi une très belle idée cadeau.



Si vous voulez payer encore moins cher, rappelons la batterie Romsion à 18,99 €. Plus épaisse, mais tout aussi efficace.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.