La norme de recharge sans fil Qi2 intègre le MagSafe d'Apple

La technologie de charge Qi va connaître un premier changement depuis son introduction en 2008. La de prochaine génération intégrera la fonctionnalité de charge magnétique MagSafe d'Apple, a annoncé aujourd'hui le Wireless Power Consortium (WPC). Nommée Qi2 (à prononcer Tchi deux) est une nouvelle norme unifiée de recharge sans fil qui s'appuie sur la technologie de recharge MagSafe introduite sur l’iPhone 12 en 2020.

Bienvenue à Qi2

La norme Qi2 intègre un profil d'alimentation magnétique, ce qui signifie que les appareils qui adopteront Qi2 à l'avenir utiliseront la même technologie aimantée que celle disponible dans les appareils MagSafe créés pour l'iPhone 12 et les versions ultérieures.

Selon le WPC, le profil d'alimentation magnétique de Qi2 fera en sorte que les téléphones et autres produits mobiles alimentés par batterie soient parfaitement alignés avec les chargeurs pour une meilleure efficacité énergétique et une charge plus rapide. Qi2 permettra l'utilisation de nouveaux accessoires qui ne pourraient pas être chargés à l'aide des dispositifs actuels de surface plane à surface plane.



Mieux, Qi2 permettra d’avoir une charge plus rapide pour certains appareils, et la norme actualisée "ouvrira la voie à de futures augmentations significatives des vitesses de charge sans fil."



La norme Qi2 fera ses débuts plus tard dans l'année, probablement dans des téléphones Android. Les smartphones et les chargeurs Qi2 devraient être disponibles à partir de la fin de l’année 2023.