Apple arrête l'app iTunes Movie Trailers et l'intègre à l'application TV

Apple est en train de rationnaliser son offre vidéo en mettant fin à l'application iTunes Movie Trailers, qui existait depuis 2011. Le contenu n'est pas abandonné pour autant puisque les bandes-annonces de films se retrouvent désormais dans l'application TV phare de la société, comme l'ont aperçu plusieurs utilisateurs sur Reddit (AndreaCicca et Lozcozard).

iTunes Movie Trailers engloutit par l'app TV d'Apple

Depuis ce milieu de semaine, une bannière est affichée sur le site web d'iTunes Movie Trailers, indiquant que "l'application Apple TV est le nouveau foyer d'iTunes Movie Trailers". Dans la foulée, un bandeau similaire a commencé à apparaître sur les applications iOS et tvOS d'Apple, avant que la nouvelle section se dévoile enfin sur l'application TV d'Apple. L'entrée "Regarder les dernières bandes-annonces" reprend le logo d'iTunes Movie Trailers, ainsi que son contenu.

Il faut savoir que ce changement est à priori un test limité aux États-Unis, les utilisateurs français ne verront rien, tout comme ils n'ont jamais eu accès à l'application iTunes Movie Trailers. En revanche, les anglais qui y ont droit depuis plus de dix ans n'ont pas encore la nouvelle section dans l'application TV.



Quoi qu'il en soit, l'application iTunes Movie Trailers, qui n'a pas été mise à jour depuis cinq ans, semble vouée à disparaître. L'application gratuite a été lancée sur iOS en octobre 2011 aux États-Unis, offrant aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad un accès facile à la bibliothèque de bandes-annonces de films d'Apple. La firme de Cupertino continue ainsi l'effacement de la marque iTunes au profit d'Apple TV.



Pour la petite histoire, le site du service existe depuis la fin des années 1990 et s'intitulait à l'origine "Quicktime Movie Trailers", pour présenter le logiciel QuickTime d'Apple et sa capacité à héberger des bandes-annonces de films téléchargeables en ligne en haute résolution - plus élevée que ce que pouvaient faire de nombreux studios de cinéma hollywoodiens - à l'époque où YouTube n'existait pas encore.

Télécharger l'app gratuite iTunes Movie Trailers