Netflix intègre le player vidéo natif de tvOS 15 sur Apple TV

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



Netflix vient de déployer une mise à jour importante pour les utilisateurs de l'Apple TV. Avec la nouvelle version de son application, l'entreprise met désormais à disposition le lecteur natif de tvOS 15 sur sa plateforme lorsque vous regardez une série, un film, un standup, un documentaire, ou tout autre contenu en streaming. Une interface bien plus user-friendly pour les abonnés.

Netflix s'intègre mieux à tvOS 15

La mise à jour 2.1.23 a commencé à être diffusée le 11 avril et grâce au système de mise à jour automatique de l'Apple TV, elle devrait déjà apparaître automatique chez les utilisateurs de Netflix.



Concrètement avec tvOS 15, les titres des séries tv et des films apparaissent en gros caractères dans la zone inférieure gauche de l'écran lorsque la barre de progression est présentée. Les titres des épisodes apparaissent en plus petits caractères juste au-dessus du nom de la série. Un nouveau bouton d'information apparaît également, qui est un repère visuel pour la fiche du contenu où vous pouvez redémarrer un épisode, parcourir plus d'épisodes et voir les descriptions des vidéos.



La nouvelle télécommande Siri de l'Apple TV 4K 2021 est également prise en charge.

Une avancée intéressante, même si Netflix ne gère toujours pas la langue des vidéos, les sous-titres et les paramètres de sortie sonore via l'interface tvOS 15, contrairement à Paramount+ et HBO Max qui utilisent le lecteur natif d'Apple pour l'Apple TV.



Malheureusement, Netflix n'offre toujours pas de compatibilité avec l'application TV (le hub d'Apple) ni avec les récentes fonctionnalités publiées par Apple aux côtés de tvOS 15.4.

Télécharger l'app gratuite Netflix