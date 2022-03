tvOS 15.4 est disponible en version finale sur Apple TV et HomePod

Apple a publié aujourd'hui tvOS 15.2, la deuxième mise à jour majeure du système d'exploitation de ses box depuis septembre 2021. tvOS 15.2 arrive plus d'un mois après le lancement de tvOS...

La liste est bien courte, mais les mises à jour de tvOS sont généralement toujours comme ça, même pour les nouvelles versions majeures chaque année depuis un moment. Apple se concentre principalement sur les corrections de bugs et les améliorations sous le capot plutôt que de nouvelles fonctionnalités. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur cette mise à jour de printemps.

Du côté des nouveautés apportés par ce firmware sur HomePod, HomePod mini, Apple TV HD, Apple TV 4K 2017 et Apple TV 4K 2021, on trouve :

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.