Apple publie aussi tvOS 15.2 pour Apple TV et HomePod

Il y a 1 heure

Apple TV / HomePod

Medhi Naitmazi

Réagir



Apple a publié aujourd'hui tvOS 15.2, la deuxième mise à jour majeure du système d'exploitation de ses box depuis septembre 2021. tvOS 15.2 arrive plus d'un mois après le lancement de tvOS 15.1, une mise à jour qui a notamment introduit la prise en charge de SharePlay, la fonctionnalité phare de l'écosystème d'Apple en 2021.

Une mini mise à jour estampillée 15.2

tvOS 15.2 peut être téléchargé par connexion Internet sur l'Apple TV via l'application Réglages, en allant dans Système > Mise à jour logicielle. Les propriétaires d'Apple TV dont les mises à jour logicielles automatiques sont activées seront mis à niveau vers tvOS 15.2 dans les prochaines heures sans aucune intervention.

Les mises à jour tvOS sont généralement mineures, se concentrant sur les corrections de bogues sous le capot, les mises à jour de performances et les petits ajustements plutôt que sur les changements majeurs, surtout en cours d'année. Pour le moment, il n'y a d'ailleurs aucune nouveauté annoncée pour les Apple TV 4K et HD. Il en va de même pour les enceintes HomePod et HomePod Mini.



Apple ne fournit pas de notes de version détaillées pour ses mises à jour tvOS, mais elle offre quelques détails dans son document de support tvOS.