Apple publie tvOS 16.4.1 et HomePod OS 16.4.1

Depuis quelques minutes, Apple a publié sur ses serveurs de nouvelles mises à jour visant à améliorer l'expérience utilisateur sur l'Apple TV et les HomePod 1, 2 et HomePod mini. Dès maintenant, les propriétaires de ces produits peuvent mettre à jour leur appareil directement dans les réglages (pour l'Apple TV) et l'application Maison sur votre iPhone (pour les HomePod).

Nouvelles mises à jour disponibles

Si vous possédez une Apple TV 4K (ou HD) ainsi que le HomePod ou le HomePod mini, vous pouvez dès ce soir mettre à jour vos appareils afin de récupérer le dernier firmware proposé par Apple. Sur les HomePod, Apple a réglé quelques soucis qui étaient arrivés avec HomePod OS 16.4, si vous utilisez régulièrement l'enceinte connectée d'Apple, vous avez probablement constaté des petits problèmes dans les réponses de Siri. Par exemple, l'assistant vocal rencontrait des difficultés dans la programmation des rappels ou encore l'ouverture des applications sur l'Apple TV.



Des améliorations de performance et de stabilité sont incluses dans la mise à jour pour le HomePod, selon les notes de version d'Apple. Lors de l'installation des mises à jour de tvOS, Apple ne donne pas de notes de version, bien qu'elle contienne sans doute des améliorations comparables en matière de vitesse et de stabilité.

Comment mettre à jour mon Apple TV ?

Voici le chemin à suivre :

Ouvrez l'application Réglages Rendez-vous dans Système Faites "OK" sur "Mise à jour logicielle"

Comment mettre à jour mon HomePod ?

Le HomePod 1, HomePod 2 et HomePod mini sont éligibles à la mise à jour, voici comment l'installer :

Rendez-vous dans l'application Maison sur votre iPhone

Appuyez sur l'icône Maison qui se trouve en haut à gauche de l'écran

Appuyez sur "Réglages du domicile"

Rendez-vous dans "Mise à jour logicielle"

Puis lancez le téléchargement de la mise à jour

Si celle-ci n'apparait pas encore, c'est qu'il est nécessaire de patienter un peu, comme dit plus haut, la nouvelle mise à jour vient d'être lancée sur les serveurs d'Apple, elle peut prendre le temps avant d'être détectée par votre iPhone.

