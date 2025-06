tvOS 26 améliore l'expérience de Maison avec Thread 1.4

L'intégration de Thread 1.4 dans tvOS 26 améliore considérablement la stabilité et les performances des appareils domestiques intelligents dans l'écosystème Maison d'Apple. Thread, un protocole sans fil basé sur IP, crée un réseau maillé auto-réparateur pour les appareils domestiques intelligents, offrant une fiabilité supérieure au Wi-Fi, en particulier dans les grandes maisons équipées en domotique.

Une mise à jour bienvenue

Apple a adopté Thread 1.4 dans tvOS 26, comme l'a noté le site MatterAlpha grâce à l'analyse du réseau de l'Apple TV après la mise à jour. Combiné avec la fonctionnalité de contrôle direct des accessoires Thread depuis les iPhones sous iOS 18, cette mise à jour élimine le besoin d'un routeur Thread, permettant des réponses plus rapides. Les HomePod mini, HomePod, Apple TV 4K, et certains modèles d'iPhone (15 Pro, 15 Pro Max, 16 Pro, 16 Pro Max) servent de routeurs Thread, reliant les réseaux Thread au Wi-Fi domestique.

La faible consommation d'énergie de Thread surpasse le Bluetooth pour les appareils alimentés par batterie, comme les capteurs de fumée, les serrures intelligentes et les stores. Chez Apple, c'est la technologie HomeKit qui encapsule Thread.



Thread 1.4, lancé en septembre 2024, unifie les appareils dans un réseau maillé unique, améliorant la stabilité et étendant la portée du réseau. Il offre à chaque appareil un chemin direct vers Internet, permettant des fonctionnalités telles que l'ajustement des stores intelligents en fonction de la météo ou des lumières changeant de couleur selon les scores sportifs en direct.



Pour les fabricants, Thread 1.4 simplifie le test, le déploiement et le dépannage des appareils, offrant une meilleure visibilité sur le réseau. Cette mise à jour, disponible avec tvOS 26 en septembre, promet une expérience plus fluide et fiable pour les utilisateurs d'Apple Maison à mesure que les fabricants d'accessoires adoptent cette norme.