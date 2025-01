L'iPhone et le Thread : Apple dévoile les avantages de cette nouvelle technologie

Thread fait désormais partie intégrante de l'écosystème domotique Apple depuis fin 2023, avec son intégration dans les iPhone 15 Pro et Pro Max. Alors que l'entreprise de Tim Cook est restée plutôt discrète sur cette technologie, un haut responsable vient d'en révéler les principaux avantages dans une interview exclusive.

Deux avantages majeurs pour les utilisateurs

Vividh Siddha, qui occupe le double rôle de Président du Thread Group et de Directeur chez Apple, a levé le voile sur les bénéfices concrets de cette technologie lors d'une interview accordée à The Verge. Le premier avantage est la possibilité de créer des automatisations domotiques sans matériel supplémentaire. Pour les nouveaux utilisateurs qui débutent avec des produits connectés basiques comme une ampoule ou un interrupteur Ikea, cette fonction s'avère particulièrement utile.

Le second avantage, et non des moindres, concerne la sécurité : le Thread permet d'utiliser certains accessoires essentiels, comme une serrure connectée, même en cas de panne de courant. Lorsque le routeur Wi-Fi ou le border router Thread sont hors service, l'utilisateur conserve l'accès à ses dispositifs critiques via son iPhone.

Une stratégie à long terme pour la maison connectée

Cette intégration du Thread s'inscrit dans une stratégie plus large d'Apple pour la maison connectée. Selon plusieurs sources, l'entreprise prévoit de lancer un nouveau "HomePad" dans les prochains mois, suivi d'une nouvelle Apple TV 4K et d'un HomePod mini 2 plus tard dans l'année. Des produits de sécurité comme une sonnette et des caméras connectées seraient également en préparation pour 2026.



L'adoption du Thread par Apple témoigne de son engagement dans le standard Matter, visant à unifier l'écosystème domotique. Selon Siddha, qui participe activement au développement de cette technologie, 2025 sera une "année charnière" pour résoudre les problèmes de fiabilité et améliorer l'expérience utilisateur. Apple partage désormais ses données de déploiement avec d'autres acteurs du secteur, une collaboration sans précédent qui illustre l'importance stratégique de cette technologie pour l'avenir de la maison connectée.