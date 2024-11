Un prototype d'iPhone avec boutons haptiques dévoile les secrets d'Apple

Un fascinant prototype d'iPhone vient d'être découvert dans un centre de recyclage électronique, offrant un aperçu unique des coulisses du développement chez Apple. Baptisé "Vesica Piscis", cet appareil expérimental se distingue immédiatement par l'absence du célèbre logo à la pomme, remplacé par un mystérieux symbole mathématique formé de deux cercles entrecroisés — un motif déjà aperçu sur d'anciens prototypes d'AirTag.

Ce mystérieux iPhone combine ingénieusement des éléments des iPhone 13 Pro et 14 Pro, créant un véritable puzzle technologique. Sa particularité la plus marquante réside dans son unique bouton de volume allongé, remplaçant les deux touches traditionnelles. L'intérieur de l'appareil révèle une architecture unique, avec une carte mère hybride et des composants parfois factices, notamment au niveau du module photo remplacé par du plastique transparent.



Fabriqué en mai 2021, ce prototype était clairement destiné aux tests de la technologie haptique. Lorsqu'il est connecté à un Mac, l'appareil s'identifie sous le nom de code "Bender", une référence étonnante à la série Futurama. Le port SIM présente également des particularités, avec une conception modifiée et sécurisée par des vis, témoignant de sa nature expérimentale.



Ce prototype s'inscrivait dans le cadre du "Project Bongo", une initiative ambitieuse visant à révolutionner l'interface utilisateur des iPhone. Si la technologie a initialement été abandonnée pour l'iPhone 15 Pro en raison de défis techniques, elle a finalement trouvé sa place dans l'iPhone 16, démontrant la persévérance d'Apple dans le développement de nouvelles interfaces utilisateur.

The internal layout is a mix of an iPhone 13 Pro and an iPhone 14 Pro. The iPhone battery is also covered in a copper-looking metal, appearing similar to the new style of iPhone 16 Pro batteries.