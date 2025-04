Un prototype d'Apple Watch Series 10 dévoile un mystérieux capteur de santé

L'Apple Watch continue d'évoluer et de surprendre, même après sa sortie officielle. Un récent leak concernant un prototype de l'Apple Watch Series 10 révèle des fonctionnalités potentielles qui n'ont pas vu le jour dans la version commercialisée. Ces informations soulèvent des questions intrigantes sur les futurs développements de la montre connectée d'Apple.

Le célèbre leaker "StellaFudge" a partagé des images d'un prototype d'Apple Watch Series 10 présentant une configuration de capteurs de santé unique. Ce prototype se distingue non seulement de la version finale de la Series 10, mais aussi de toutes les Apple Watch précédentes.

Prototype Apple Watch Series 10 with… A very unique health sensor arrangement.



The health sensors got shrunk down a lot and there was an extra light ring around the perimeter. The watch is also running an unreleased build of watchOS11, somewhere between 11.1b5 and 11.1rc. pic.twitter.com/8n06JkQT39