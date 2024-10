L’Apple Watch Series 10 aura un écran plus grand, mais sans nouveautés de santé

Au cours du mois de septembre, Apple organisera un événement qui aura pour objectif de présenter la nouvelle gamme d’iPhone. L’entreprise devrait profiter de ce grand rendez-vous pour présenter l’Apple Watch Series 10, un modèle emblématique suite à sa numérotation. Une récente indiscrétion mentionne des changements au niveau esthétique, mais un retard sur les fonctionnalités santé qui sont très attendues par les clients Apple !

Des informations sur l’Apple Watch Series 10

Selon un récent rapport de Bloomberg, l’un des points forts de l’Apple Watch Series 10 qui sortira cette année sera l’agrandissement de l’écran. Le modèle le plus grand de la Series 10 disposera d’un écran de 2 pouces, presque aussi grand que celui de l’Apple Watch Ultra (1,93 pouces). En parallèle, la montre sera plus fine, ce qui va offrir un look plus élégant et moderne. Une nouvelle puce, plus puissante, est également attendue pour améliorer les performances et cette même puce devrait équiper l’Apple Watch Ultra 3.



Cependant, malgré ces améliorations matérielles, Apple a rencontré des difficultés imprévues dans le développement de nouvelles fonctionnalités de santé. Initialement prévues pour cette année, la surveillance de la pression artérielle et la détection de l’apnée du sommeil ne seront finalement pas disponibles avec la Series 10.

L’année dernière, Apple avait fait des progrès sur ces technologies, mais des problèmes de fiabilité sont apparus lors des tests en laboratoire, notamment avec la technologie de surveillance de la pression artérielle. Cette fonctionnalité, qui se contentera d’afficher des tendances plutôt que des mesures précises, n’a pas atteint le niveau de fiabilité souhaité, ce qui repousse son lancement à une date ultérieure.



La détection de l’apnée du sommeil, quant à elle, est liée aux données de saturation en oxygène dans le sang. Bien que prometteuse, cette fonctionnalité nécessite encore des ajustements pour garantir son efficacité et sa précision.

Deux modèles sous les noms de code N217 et N218

Apple prévoit de lancer deux modèles distincts pour cette nouvelle série, identifiés par les noms de code N217 et N218. Les détails spécifiques sur les différences entre ces deux modèles ne sont pas encore entièrement dévoilés, mais ils bénéficieront des améliorations en termes de design et de performance mentionnées ci-dessus.