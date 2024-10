Un premier rendu de la grande Apple Watch X / 10

Comme nous l'avions annoncé en exclusivité l'an dernier, Apple prépare une refonte de l'Apple Watch pour le dixième anniversaire de l'appareil, avec probablement comme nom commercial "Apple Watch X", en clin d'oeil à l'iPhone X de 2017. À trois mois de sa présentation officielle, nos amis de 91mobiles ont publié des rendus CAO de ce qui pourrait être l'Apple Watch Series 10.

Un rendu à vérifier

Notre confrère affirme que les rendus sont ceux du grand modèle, qui passerait de 1,9 pouces pour la version 45 mm actuelle à un écran de 2 pouces, soit plus que la dalle de l'Apple Watch Ultra (1,93 pouce). Ce serait donc le plus grand écran sur une Apple Watch jusqu'à présent.



Mais pour ne pas effrayer les poignets des futurs clients, Apple aurait réussi à conserver des dimensions inférieures à celle des "Ultra", soit 46 x 39,7 x 11,6 mm. Le boîtier serait ainsi plus épais que celui de la Series 9 (10,7 mm).



La surprise de ces rendus concerne donc le design, qui semble similaire à celui de la Series 9, avec une couronne numérique et un bouton latéral, ainsi qu'un écran carré. Ce n'est pas ce que nous avions appris l'an passé lorsque nous présentions les premières informations sur l'Apple Watch X, ni ce que plusieurs analystes réputés ont évoqué.

Mark Gurman, de Bloomberg, a déclaré qu'une Apple Watch X considérablement remaniée serait lancée en 2024 ou 2025, pour marquer le dixième anniversaire de l'appareil. L'Apple Watch originale a été annoncée en septembre 2014 et commercialisée en avril 2015.



Selon le journaliste américain, l'Apple Watch X serait équipée d'un boîtier plus fin, dans la lignée de l'iPad Pro M4, ainsi que d'un système d'attache magnétique pour les bracelets.



Ming-Chi Kuo a récemment affirmé que l'Apple Watch Series 10 serait plus fine et dotée d'un écran plus grand que les modèles précédents. Kuo a déclaré que les options de taille d'écran sur la prochaine génération d'Apple Watch passeront de 41 mm à 45 mm, et de 45 mm à 49 mm, tout en étant encastrées dans un design plus fin. À titre de comparaison, l'Apple Watch Ultra a un boîtier de 49 mm.



Tout ça fait qu'on doute un peu des rendus du jour, à moins qu'Apple ne réserve sa refonte du boîtier à l'année prochaine. Côté technologie, la rumeur dit qu'Apple prévoit d'intégrer la surveillance de la tension artérielle cette année, la montre étant ainsi capable de détecter l'hypertension. Sans oublier un système de détection de l'apnée du sommeil.