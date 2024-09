La nouvelle Apple Watch X (10) serait beaucoup plus grande

Après une semaine dédiée aux futurs logiciels d'Apple, les rumeurs reprennent de plus belle autour des prochains appareils. Si la firme travaille sur des iPhone, MacBook et Apple Watch plus fins, la Series 10 à venir en profiterait pour refaire sa garde-robe. Notre ami Ming-Chi Kuo avance qu'elle passerait de 41 à 45 mm et de 45 à 49 mm pour le plus grand modèle.

Toujours plus grande !

Dans un post sur Medium, l'analyste le mieux renseigné sur la firme basée à Cupertino assure que « la série 10 présentera des améliorations au niveau du facteur de forme, notamment des écrans plus grands (passant de 45 mm/41 mm à environ 49 mm/45 mm) et un design plus fin ».

Pour faciliter la production de ces nouvelles montres, Tim Cook aurait choisi de réaliser certains composants via l'impression 3D. Les tests de l'an dernier auraient été excellents, ce qui a conduit Apple a choisir ce procédé pour l'Apple Watch X. Selon Kuo, le fournisseur serait BLT. Déjà partenaire de la firme pour les équipements, la société chinoise s'occupera de composants imprimés en 3D cette année, avant de produire les boîtiers de la même manière à partir de 2025.



L'avantage pour Apple est double : un taux de rendement imbattable et un coût largement réduit. Mais nul doute que cela ne sera pas répercuté sur le prix final demandé aux consommateurs.



Outre l'arrivée d'un nouveau châssis plus large mais plus fin, on peut s'attendre à un nouveau système de bracelets magnétique.



À l'intérieur, l'Apple Watch Series 10 inaugurerait deux capteurs supplémentaires permettant la mesure de la pression artérielle et la détection de l'apnée du sommeil.

La même Ultra

Quant à l'Apple Watch Ultra, l'analyste affirme qu'il ne faut pas s'attendre à des changements importants. La seule différence notable serait une nouvelle option de couleur de boîtier (noir/foncé). Apple avait apparement testé une Apple Watch Ultra en titane noir avant la première génération, mais avait décidé de s'en tenir au coloris gris classique.