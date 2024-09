Apple veut des iPhone 17, Apple Watch X et MacBook Pro plus fins

Le mois dernier, on l'aurait presque oublié avec la WWDC 24 qui vient de s'écouler, Apple a dévoilé son produit le plus fin à ce jour avec le tout dernier iPad Pro M4. Mesurant 5,1 mm, l'iPro Pro M4 de 13 pouces est même plus fin que l'iPod nano, qui faisait 5,4 mm. Encore plus étonnant, le modèle de 13 pouces est même plus fin que la variante de 11 pouces (5,3 mm).



Et bien, bonne nouvelle, Apple aurait l'intention d'appliquer le même traitement au reste de sa gamme de produits, en rendant l'iPhone, l'Apple Watch et le MacBook Pro nettement plus minces.

Dans la dernière édition dominicale "Power On", Mark Gurman de Bloomberg rapporte que le nouvel iPad Pro M4 est le "début d'une nouvelle catégorie d'appareils Apple" dont l'objectif est que ces produits soient "les plus fins et les plus légers" du marché.

iPhone 17

Notre confrère corrobore ainsi le rapport de The Information, en disant que la gamme iPhone 17 inclura un nouveau modèle avec un tout nouveau design qui est significativement plus mince que les designs actuels de l'iPhone. Il ajoute qu'Apple travaille sur de nouvelles versions du MacBook Pro et de l'Apple Watch affinées par rapport aux modèles de la génération actuelle :

On m'a dit qu'Apple se concentrait désormais sur le développement d'un téléphone beaucoup plus fin à temps pour la ligne iPhone 17 en 2025. La société travaille également à l'amincissement du MacBook Pro et de l'Apple Watch. L'objectif est que le dernier iPad Pro marque le début d'une nouvelle classe d'appareils Apple qui devraient être les produits les plus fins et les plus légers de leur catégorie dans l'ensemble de l'industrie technologique.

De quoi rêver un peu, avec des modifications importantes qui vont inverser la tendance des dernières années, à savoir proposer des iPhone toujours plus grand, plus épais et plus lourd. Avec l'iPhone 15 Pro, Apple a amorcé un début de changement, avec un appareil plus léger et légèrement plus compact.



L'autre changement majeur attendu l'an prochain concerne Face ID, qui devrait être réduit, voire passer sous l'écran, au moins sur l'iPhone 17 Pro.

MacBook Pro

Du côté du MacBook Pro, l'ordinateur portable est devenu plus épais et plus lourd lors de sa dernière refonte en 2021, avec la puce M1 Pro / Max. Cette refonte correspondait à la transition du MacBook Pro vers l'architecture Apple Silicon, ainsi qu'au retour de ports tels que MagSafe, HDMI et un emplacement pour carte SD.

Apple Watch X

Enfin, l'Apple Watch. Pour Gurman, qui a déjà fait état de la refonte de l'Apple Watch X par le passé, après notre information exclusive d'ailleurs, 2024 sera la "plus grande modification jamais apportée" au design de l'appareil. On parle d'un boîtier plus fin, plus léger et repensé. Nul doute que l'Apple Watch Ultra sera une source d'inspiration pour le modèle de base.

Quoiqu'il en soit, l'iPad Pro M4 marque bel et bien le début de la nouvelle génération d'appareils chez Apple. Espérons simplement que cela n'entache ni les performances, ni la solidité.