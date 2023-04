Rumeur : Face ID sous l'écran ne serait pas proposé avant l'iPhone 17 Pro !

L'une des prochaines étapes avec le Face ID de l'iPhone, c'est l'intégration des capteurs nécessaires à son fonctionnement en dessous de l'écran. Les ingénieurs d'Apple se battent sur cette avancée depuis plusieurs années et doivent répondre aux exigences qualité très strictes de la direction qui a probablement imposé l'objectif "0 perte sur la fiabilité".

Le Face ID sous l'écran, il va falloir être encore patient

Vous avez hâte de voir la Dynamic Island disparaître de l'iPhone pour profiter d'une plus grande surface d'écran afin d'avoir une approche plus confortable pour les vidéos et les jeux ?

On est désolé de vous l'apprendre, mais ce n'est pas pour tout de suite. Toutes les rumeurs l'affirment depuis plus d'un an, Apple a l'objectif à court terme de proposer un Face ID en dessous de l'écran, mais ce n'est pas aussi facile qu'on le pense.



Selon un récent rapport de l'analyste Ross Young, grand expert dans les indiscrétions autour des futurs écrans sur les produits Apple, le Face ID sous l'écran débarquerait qu'à partir de l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. Le défi est tellement important pour les ingénieurs d'Apple qu'il est impossible que ce changement majeur intervient avant cette génération d'iPhone.

Young explique qu'Apple souhaite avancer avec la même stratégie que certains constructeurs de smartphones sous Android, celle de proposer qu'une petite découpe circulaire pour la caméra frontale. Cette initiative permettra de considérablement réduire la place occupée par l'encoche et la Dynamic Island sur les iPhone que l'on connait aujourd'hui.



Cette prédiction diffère du premier plan partagé par Young en mai 2022. Auparavant, il déclarait sur Twitter que les premiers modèles d'iPhone 16 Pro avec Face ID sous l'écran sortiraient en 2024. Le mois dernier, Young a annoncé que des "problèmes de capteurs" étaient à l'origine de ce retard d'un an. Ce changement signifie que les deux découpes d'écran qui constituent la Dynamic Island resteront probablement les mêmes pour les trois prochaines générations d'iPhone Pro.

Le 120 Hz sur les iPhone non Pro dès 2025

Dernière grande annonce de Young, c'est la prise en charge de l'écran ProMotion 120 Hz sur les iPhone non Pro. Selon les informations qu'il a obtenu, ce taux de rafraîchissement plus élevé (non négligeable pour les amateurs de gaming) arriverait sur les iPhone standard et Plus dès 2025. Ce qui signifie que le 60 Hz va durer encore 2 ans en comptant cette année.