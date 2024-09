L'iPhone 17 Pro intégrerait enfin Face ID sous l'écran, ProMotion sur tous les modèles

Alors que l'iPhone 16 vient à peine d'arriver chez les premiers clients, les rumeurs vont déjà bon train concernant la prochaine génération, l'iPhone 17. Selon l'analyste réputé Ross Young, spécialiste des écrans, Apple prévoirait plusieurs améliorations d'envergure pour 2025.

Cela fait plusieurs années que l'on parle d'un capteur Face ID dissimulé sous la dalle des iPhone. Cette technologie permettrait de se débarrasser de l'encoche, ou du poinçon qui la remplace sur les derniers modèles Pro. Mais jusqu'ici, Apple n'a pas franchi le pas.

D'après Ross Young, ce serait chose faite en 2025 sur les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max. Le analyste, qui a déjà vu juste sur les tailles d'écran des iPhone 14 et 16 Pro, semble confiant. Face ID deviendrait ainsi totalement invisible, ne laissant qu'un minuscule trou pour la caméra frontale, à la manière de certains smartphones Android récents.

Reste à savoir ce qu'il adviendrait du Dynamic Island dans ce scénario. Apple a beaucoup misé sur cette nouvelle interface contextuelle autour de la découpe d'écran. Difficile d'imaginer qu'elle disparaisse si rapidement.

Autre révélation de Ross Young, les modèles non-Pro de l'iPhone 17 auraient droit eux aussi aux écrans LTPO avec rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Une technologie jusqu'ici réservée aux déclinaisons les plus haut de gamme.

Cela signifie que l'iPhone 17 "classique", mais aussi le très attendu iPhone 17 "Air" ultra-fin, profiteraient des avantages de ProMotion. À savoir une fluidité d'affichage accrue et potentiellement un mode always-on pour avoir toujours l'heure et les notifications sous les yeux.

Yes, although the 17 and 17 Slim should also have LTPO and 120Hz...