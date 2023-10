La RC d'iOS 17.1 corrige les brûlures d'écran sur l'iPhone 15 Pro

Il y a quelques jours, un nouveau problème sur les iPhone 15 Pro faisait sensation sur les forums d'entraide et les sites d'actualité high-tech. En effet, quelques propriétaires des nouveaux iPhone se plaignaient de brûlures de l'écran, ce qui provoque des images fantômes. Apple a rapidement eu connaissance de ce problème à son service technique, c'est pour cela que l'entreprise a demandé à ses développeurs d'inclure un correctif dans la Release Candidate d'iOS 17.1 !

Un correctif qui va arriver dans la version officielle d'iOS 17.1

La Release Candidate d'iOS 17.1 semble régler un souci majeur concernant la rémanence d'image, un problème qui n'est pas nouveau dans le domaine des écrans, mais qui a trouvé son chemin jusqu'aux écrans OLED des iPhone 15 Pro. La rémanence d'image, autrefois associée aux écrans à tube cathodique, survient lorsque des images statiques restent "collées" sur l'écran après une longue période d'affichage.



Bien que les écrans OLED soient loués pour leur qualité d'image et leur efficacité énergétique, ils ne sont pas exemptés de ce désagrément. Un mois après le lancement flamboyant de la série iPhone 15, des utilisateurs des iPhone 15 Pro et Pro Max ont commencé à signaler des problèmes de brûlure d’écran.

La mise à jour iOS 17.1 vise à rectifier ce souci, en particulier sur l'iPhone 15 Pro Max. Bien que les détails précis de la solution proposée par Apple restent enveloppés dans le mystère, il est possible que la correction soit liée à la fonction d'affichage permanent. L'objectif est clair : éradiquer un problème qui pourrait gâcher l'expérience visuelle immersive que les derniers iPhone sont censés offrir.

Ce correctif dans la version RC d'iOS 17.1 est un signe rassurant qu'Apple continue de prêter une oreille attentive aux retours des utilisateurs et de travailler ardemment pour optimiser l'expérience utilisateur. Alors que nous attendons plus de détails sur la nature exacte de ce correctif, les utilisateurs de l'iPhone 15 Pro Max peuvent au moins respirer un soupir de soulagement, sachant qu'une solution est en route.



Pour l'instant au stade de la "Release Candidate", le correctif sera normalement disponible dans la version finale d'iOS 17.1 qui sera disponible au plus tard le 24 octobre prochain.