L'iPhone 15 Pro connaît aussi des problèmes de brûlure d'écran

Après la surchauffe de l'appareil, les soucis de connexion WiFi, le crépitement des haut-parleurs ou encore l'extinction de l'appareil la nuit, des utilisateurs d'iPhone 15 Pro et Pro Max sont confrontés à des problèmes de brûlure d'écran à peine quelques semaines après l'achat. Cela commence à faire beaucoup.

Un nouveau problème !

La sortie de la série iPhone 15 d'Apple ne s'est pas faite sans douleurs. Récemment, l'entreprise a été confrontée à des problèmes de surchauffe sur les modèles "Pro" équipés de la puce A17 Pro. Si iOS 17.0.3 a résorbé le problème, certains clients se plaignent encore d'une chaleur excessive. D'autres constatent que leur téléphone s'éteint durant plusieurs heures la nuit, depuis la mise à jour.

Pour ne rien arranger, une nouvelle problématique est apparue sur Internet, mettant en lumière les problèmes de brûlure d'écran rencontrés par les utilisateurs de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max.



Selon les informations partagées par @tarunvats33 sur X et reconnu comme un passionné de technologie et un informateur de premier plan, plusieurs iPhone 15 Pro rencontreraient des problèmes de brûlure d'écran.



Dans un récent tweet, il a partagé des images provenant de Reddit et Apple Discussions illustrant les problèmes de brûlure de l'écran de l'iPhone 15 Pro / Pro Max.



Voici ce qu'a déclaré le client sur Reddit :

J'ai reçu mon iPhone 15 pro max le jour de la sortie et je l'adore jusqu'à présent. J'avais entendu dire que certaines personnes rencontraient des problèmes de brûlure, mais je n'ai rien remarqué sur le mien jusqu'à ce qu'il y a deux nuits, je commence à voir une petite quantité de ce qui ressemblait à des images fantômes. Après un examen plus approfondi, il s'agit bel et bien d'un problème de brûlure. Le fait d'afficher une image en gris foncé à faible luminosité le révèle vraiment. Je vais probablement me rendre à l'Apple Store dans le courant de la semaine pour voir ce qu'ils peuvent faire. La première image est un peu exagérée, mais elle provient directement de l'appareil photo d'un autre iPhone. La deuxième image est une meilleure représentation de ce qui se passe à l'œil nu.

Si Apple n'a pas encore réagi à propos de cette nouvelle découverte, c'est probablement à cause du faible de nombre de cas recensés à date. En attendant, depuis les débuts de l'iPhone, nous n'avons pas eu souvenir d'autant de dysfonctionnements. L'iPhone 4 a eu son problème d'antenne, l'iPhone 6 était trop flexible, mais aucun appareil n'a cumulé autant de remontées clients en si peu de temps.

Tous les problèmes de l'iPhone 15

Voici d'ailleurs les différents problèmes connus à ce jour :