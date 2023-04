Les quatre iPhone 15 auront tous le même écran OLED

Un nouveau rapport sur la chaîne d'approvisionnement indique que les quatre modèles de l'iPhone 15 utiliseront la dernière génération d'écran OLED. Pour l'iPhone 14, seuls les modèles Pro ont reçu la technologie Samsung de dernière génération, tandis que les modèles de base ont conservé la précédente.



Il est important de souligner que le rapport concerne les matériaux de base utilisés dans la création des panneaux OLED de l'iPhone 15, deux caractéristiques devant encore être réservées à l'iPhone 15 Pro et Pro Max ...

Un peu de contexte

Les écrans des iPhone 14 présentaient un certain nombre de différences selon les modèles. La plus visible d'entre elles était, bien sûr, la Dynamic Island des modèles "Pro" par rapport à l'encoche des modèles classique et "Plus".



La fréquence de rafraîchissement variable est également une différence majeure. Appelée "ProMotion" par Apple, elle permet de régler le taux de rafraîchissement à 120 Hz (actualisation cent vingt fois par seconde) ou à 1 Hz pour l'écran toujours allumé des "Pro", permettant ainsi de préserver l'autonomie de la batterie.



Mais il existe une autre différence entre les deux modèles, qui concerne la sophistication des matériaux utilisés pour construire les écrans. Les modèles de base et Plus de l'iPhone 14 sont fabriqués à l'aide du jeu de matériaux 11e génération de Samsung, tandis que les deux modèles Pro utilisent la 12e génération, connue sous les noms de "M11" et "M12", respectivement.

La dalle OLED de 12e génération pour tous

Nos confrères de The Elec rapportent que cela devrait évoluer cette année, les quatre écrans OLED de l'iPhone 15 utilisant le dernier panneau "M12". Samsung utilisera également la même technologie pour le dernier Galaxy Fold 4.

Selon des sources de l'industrie, il a été découvert que Samsung Display étendra l'ensemble de matériaux M12 pour les diodes électroluminescentes organiques (OLED) aux quatre séries d'Apple iPhone 15 dont la sortie est prévue pour le second semestre de l'année. L'année dernière, les deux premiers modèles de la série 14 de l'iPhone ont utilisé le M12, qui était à l'époque un nouveau jeu de matériaux, et les deux sous-séries ont utilisé le M11, qui était le jeu de matériaux existant. Cette année, l'ensemble de matériaux de la partie supérieure de l'iPhone est le même que l'année dernière, et l'ensemble de matériaux de la partie inférieure sera probablement mis à niveau.



L'ensemble de matériaux OLED fait référence à la composition des matériaux OLED que les fabricants de panneaux appliquent aux smartphones. L'ensemble de matériaux OLED se compose d'une couche émettrice de lumière et d'une couche commune telle que l'individualisation du rouge (R), du vert (G) et du bleu (B), comme le dopant (corps d'émission), l'hôte (couche d'éclairage) et l'amorce (couche d'adjuvant).

Toutefois, seuls les modèles Pro utiliseront des transistors à couche mince (TFT) en oxyde polycristallin à basse température (LTPO), ce qui permet d'obtenir un taux de rafraîchissement variable et d'activer ainsi la fonction "always-on". Comprenez que les versions normales et "Plus" resteront sur du 60 Hz.

Et l'iPhone 16 ?

L'année prochaine, Apple devrait sauter une génération. Alors que Samsung fabriquera une nouvelle génération de M13 pour d'autres fabricants de smartphones, l'iPhone 16 devrait recevoir un ensemble M14 plus avancé. Reste à savoir ce que seront les nouveautés, probablement une meilleure efficacité énergétique pour augmenter l'autonomie.