Le nouvel iPhone 14 jaune est en vente

Apple a annoncé en début de semaine une nouvelle couleur pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus. Le téléphone est désormais disponibles en jaune, avec des précommandes qui s'ouvrent ce vendredi chez Apple et tous les revendeurs officiels. L'occasion de relancer les ventes en berne des iPhone 14 de base, alors que les modèles "Pro" sont toujours aussi populaires.

Un nouveau modèle jaune signé Apple

Si vous souhaitez voir à quoi ressemble le nouvel iPhone 14 et iPhone 14 Plus jaune, rappelons que nous avions publié quelques vidéos de déballage qui montrent qu'il s'agit d'un coloris "poussin" assez joli. Il est disponible sur les deux tailles de téléphones, à savoir 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Si vous cherchez à changer d'iPhone, sachez que le reste de la fiche technique n'évolue pas, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont tous deux dotés d'une façade "Ceramic Shield", d'un écran OLED 60 Hz, d'une puce A15, d'un double appareil photo et de nouvelles fonctions de sécurité comme les appels d'urgence par satellite ou la détection d'accident.



Cela reste un iPhone 13s, mais qui reste très intéressant pour ceux qui ont un modèle vieillissant. Le prix reste également le même, à savoir à partir de 1019 euros.

Acheter l'iPhone 14 au meilleur prix

Le nouvel iPhone jaune est en vente un peu partout :

