Enfin une promo pour l'iPhone 14 Pro Max à -10% !

Apple a beau s'être planté sur les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Plus, ses modèles haut de gamme, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max cartonnent comme jamais. À tel point que la société a averti qu'elle ne pourra pas satisfaire la demande pour les fêtes de fin d'année. Malgré cela, nous avons déniché une promotion pour le plus cher des téléphones Apple, l'iPhone 14 Pro Max. En effet, on le trouve à prix réduit actuellement avec -10% de réduction, soit le tarif d'un iPhone 14 Pro.

Le meilleur iPhone à prix cassé

Nouveautés de l'iPhone 14 Pro Max

Vous êtes à la recherche du meilleur smartphone du moment ? Le plus endurant, le meilleur écran ou encore le plus performant n'est autre que l'iPhone 14 Pro Max, un monstre de technologie qui accueille un grand nombre de nouveautés comme la nouvelle encoche Dynamic Island, l'écran always-on, la puce A16 Bionic, le triple appareil photo amélioré avec un capteur principal de 48 mégapixels ou encore la détection des accidents et les appels d'urgence par satellite. Sans oublier une autonomie record de 29 heures en lecture vidéo. Des nouveautés qui lui ont valu de superbes critiques lors des premiers tests.



L'iPhone 14 Pro Max ne se résumé pas qu'à ces évolutions, il conserve tout ce qui fait le succès de l'iPhone, comme l'écran 120 Hz apporté par l'iPhone 13 Pro qui apporte une fluidité d'affichage hors-pair, le Face ID pour une sécurité accrue, une 5G ultra-rapide, le WiFi 6, etc.

Voici les arguments de l'iPhone 14 Pro Max :

Écran Super Retina XDR de 6,7 pouces avec ProMotion (120 Hz) et écran toujours activé

Dynamic Island, une manière inédite et magique d’interagir avec votre iPhone

Appareil photo principal 48 Mpx pour une résolution jusqu’à 4x supérieure

Mode Cinématique, désormais en 4K Dolby Vision jusqu’à 30 i/s

Mode Action, pour des vidéos stables et fluides lorsque vous êtes en mouvement

Détection des accidents, une technologie qui appelle les secours pour vous

Autonomie d’une journée entière et jusqu’à 29 heures de lecture vidéo

A16 Bionic, la puce de smartphone ultime

Connectivité 5G ultra rapide

Design conçu pour durer avec vitre Ceramic Shield et résistance à l’eau

iOS 16 qui offre encore plus d’options de personnalisation et multiplie les moyens de communiquer et de partager, le tout en sécurité totale.

Acheter l'iPhone 14 Pro Max au meilleur prix

Si vous voulez vous offrir le dernier iPhone 14 Pro Max, tout en économisant de l'argent, foncez sur la promotion :

iPhone 14 Pro Max à -10% sur Amazon (1329 € au lieu de 1479 €)

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.