Apple dévoile 8 scénarios dans lesquels l'écran Always-On de l'iPhone 14 Pro s'éteint

Apple a publié un nouveau document d'assistance contenant des détails supplémentaires sur le nouveau mode d'affichage permanent de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max. Notamment, le document énumère huit scénarios où l'écran toujours actif s'éteint temporairement pour économiser la batterie.

Apple a pensé à tout

Pour favoriser l’autonomie de ses nouveaux téléphones, Apple indique que l'écran s'éteint complètement lorsque :

Votre iPhone est couché face contre terre Votre iPhone est dans votre poche ou votre sac Le mode veille est activé Le mode faible consommation est activé Votre iPhone est connecté à CarPlay Vous utilisez Continuity Camera Vous n'avez pas utilisé votre iPhone depuis un certain temps (voir paragraphe ci-dessous) Votre iPhone détecte que vous vous êtes éloigné de lui avec une Apple Watch couplée.

Selon Apple, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max peuvent apprendre vos "schémas d'activité" et éteindre et allumer l'affichage permanent en conséquence. Par exemple, Apple affirme que l'écran peut fonctionner en tandem avec l'alarme ou l'horaire de sommeil de l'utilisateur, si celui-ci en a défini un.



Les modèles iPhone 14 Pro peuvent descendre à un taux de rafraîchissement aussi bas que 1 Hz pour s'assurer que l'affichage toujours actif n'a pas un impact trop important sur l'autonomie de la batterie. Apple affirme que l'écran toujours allumé utilise plusieurs coprocesseurs dans la puce A16 Bionic pour rafraîchir l'écran en utilisant "un minimum d'énergie", ce qui rend l'écran "incroyablement économe en énergie".



Le mode d'affichage permanent réduit l'intégralité de l'écran de verrouillage, mais affiche toujours des informations comme l'heure, les widgets et le fond d'écran. Dès que vous soulevez l'iPhone, que vous touchez l'écran ou que vous appuyez sur le bouton latéral, l'affichage retrouve sa luminosité normale. Vous pouvez également glisser vers le haut depuis le bas de l'écran et vous authentifier avec Face ID pour réveiller l'iPhone comme d'habitude.

Comment désactiver l’écran always-on ?

Le mode d'affichage permanent est activé par défaut. Pour le désactiver, ouvrez l'application Réglages, appuyez sur le menu Affichage et luminosité, puis désactivez l'option Toujours activé. Tout simplement.