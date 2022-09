L'écran Always-On de l'iPhone 14 Pro s'éteint lorsque vous quittez la pièce avec une  Watch

L'écran toujours allumé, aussi appelé always-on en anglais, de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max est l'une des grandes nouveautés du cru 2022. Mais Apple n'a visiblement pas tout dévoilé lors du keynote du 7 septembre, puisque l'on apprend que l'écran s'éteint intelligemment et automatiquement lorsqu'un utilisateur laisse son iPhone et tout en portant une Apple Watch.

Encore un détail qui tue !

L'écran toujours allumé de l'iPhone 14 Pro reste, comme son nom l'indique, toujours allumé. Sauf dans quelques cas. Ce dernier s'éteindra en effet lorsque l'iPhone se trouve dans la poche d'un utilisateur ou face contre une table, ce qui permet d'économiser la batterie. Mais le YouTuber allemand Felixba, qui était présent au Steve Jobs Theater pour l'événement "Far out" d'Apple la semaine dernière et qui a pu tester les nouveaux produits, si un utilisateur a une Apple Watch couplée à l'iPhone 14 Pro et à l'iPhone 14 Pro Max, l'iPhone désactivera l'affichage permanent lorsqu'il détectera que l'utilisateur a quitté la pièce sans son téléphone.

On peut supposer que l'iPhone 14 Pro utilisera les données de proximité de l'Apple Watch pour activer la fonction et détecter si l'utilisateur a quitté la pièce. Apple n'a fait aucune mention de ce détail sur son site web et ne l'a pas mentionnée lors de son keynote, mais il s'agit probablement de l'une des nombreuses fonctions d'économie d'énergie dont dispose l'écran toujours allumé de l'iPhone 14 Pro et qui permette à la firme de Cupertino de revendiquer une heure d'autonomie en plus en lecture vidéo, malgré une batterie pratiquement similaire et des nouveautés gourmandes en énergie.



L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont dotés de dalles OLED plus avancées avec un taux de rafraîchissement variable qui peut descendre à 1 Hz, ce qui permet d'économiser de la batterie avec l'écran toujours actif. En outre, la puce A16 Bionic gravée en 4 nm est dotée d'un nouveau moteur d'affichage qui permet de gérer l'affichage permanent et d'autres fonctions telles que ProMotion (de 1 à 120 Hz) afin d'optimiser la consommation.



L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, dotés de la nouvelle Dynamic Island, d'un écran permanent, d'un capteur principal de 48 mp et plus encore, ont été mis lancés en précommande vendredi dernier et seront livrés aux clients à partir de ce vendredi 16 septembre.



Voici la vidéo en question :