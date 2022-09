[LIVE] Keynote Apple du 7/09 : iPhone 14, Apple Watch 8, AirPods Pro 2

Comme le dit toujours Apple au moment de vous livrer l'un de ses produits, c'est le jour J. Aujourd'hui, nous attendons une flopée de nouveautés matérielles avec le keynote de rentrée 2022 dédié à l'iPhone 14, l'Apple Watch 8 et aux AirPods Pro 2. Si rien de tout cela n'est encore officiel, force est de constater que les nombreuses fuites et rumeurs nous ont extrêmement bien préparé à l'évènement. Si vous pensiez voir de nouveaux Mac ou iPad, il faudra probablement revenir en octobre pour une prochaine conférence.

Lancé par Tim Cook, cet #AppleEvent se tiendra encore une fois à distance pour la plupart d'entre nous, même si quelques journalistes ont été invités. Dommage que ce ne soit pas encore le retour au format classique.

Quelle heure pour le keynote du 7 septembre 2022

Comme à chaque fois, soyez présents à 19 h sur notre page keynote (France / Belgique / Suisse, 18 h en Algérie / Maroc / Tunisie, 17 h en Côte d'Ivoire / Sénégal / ..., et 13 h au Québec), pour suivre la troisième conférence Apple de l'année avec toutes les annonces autour des nouveaux iPhone, Apple Watch et AirPods Pro.

Les nouveautés attendues du keynote Apple

iPhone 14

Les stars du jour s'appellent iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. La gamme reste donc sur quatre modèles, mais l'iPhone 14 mini sera remplacé par le 14 Plus de 6,7 pouces. Pour la première fois, Apple devrait largement différencier ses deux gammes avec des nouveautés exclusives sur les "Pro" :

L'iPhone 14 Pro serait doté d'un capteur photo principal de 48 mégapixels (contre 12 mégapixels actuellement)

L'iPhone 14 Pro aurait un nouveau capteur ultra-grand angle avec des pixels plus grands

L'iPhone 14 Pro pourrait se recharger à 30 Watts

L'iPhone 14 Pro aurait un écran toujours allumé

L'iPhone 14 Pro troquerait le coloris bleu pour un violet

L'iPhone 14 conservera une puce A15 améliorée, alors que les iPhone 14 Pro et Pro Max auront une puce A16

L'iPhone 14 aura une encoche encore un peu plus petite, tandis que les iPhone 14 Pro auront une découpe détachée du haut de l'écran.

Apple Watch 8

Du côté des montres connectées, Apple doit annoncer, non pas une, mais trois nouveautés.

Une nouvelle Apple Watch SE 2 qui cache encore bien son jeu. On ne sait pas sur quel modèle elle sera basée, il y a de fortes chances pour ce que soit sur la Series 6. Le prix devrait être revu à la baisse.

Une nouvelle Apple Watch 8 avec capteur de température et de nouveaux coloris. La tocante conserverait le même design que ses prédécesseurs.

Enfin, une Apple Watch Pro plus grande (47 mm voire 49 mm), plus solide (titane) et dotée d'une meilleure autonomie devrait être lancée à un tarif proche de 900€. Son design devrait être légèrement différent avec un écran totalement plat.

AirPods Pro 2

Enfin, la firme de Cupertino s'apprête à renouveler ses AirPods Pro avec une deuxième génération d'écouteurs, trois ans après le premier modèle.



Les nouveautés seront probablement nombreuses mais peu visibles. Le design est censé rester identique, Apple améliorant tout ce qui se trouve à l'intérieur :

Nouvelle puce H2 et compatibilité Bluetooth 5.2 + LE Audio pour une qualité sonore haute fidélité

Connexion multi-appareils

Une autonomie accrue

Un nouveau boîtier avec support de Localiser et peut-être micro et haut-parleur

Une meilleure détection intra-auriculaire

Des capacités de suivi sportif / santé

Logiciels

Comme à chaque nouvel appareil, Apple propose une mise à jour majeure pour l'accompagner. Cette fois, c'est iOS 16 pour l'iPhone qui sortira en version Release Candidate et qui sera probablement datée en version finale.



De même, Apple lancera tvOS 16 RC et watchOS 9 RC, respectivement pour les Apple TV et Apple Watch compatibles.

Casque AR/VR

Dernier point, le casque AR/VR. Lors de la WWDC 22, il n'y pas eu un mot sur ce projet. Mais le casque de réalité mixte d'Apple devrait sortir début 2023 d'après les spécialistes, ce qui nécessite tout de même une annonce anticipée pour que les développeurs préparent des applications. Dernière information en date, le dépôt de marques telles que Reality One et Reality Pro.

