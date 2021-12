Nouveautés Apple en 2022 : iPhone 14, Apple Watch SE, AirPods Pro 2 et casque AR/VR

Spectaculaire, c'est le mot qui pourrait le mieux définir la performance d'Apple dans la vente des wearables au premier trimestre. Après une année 2020 de folie avec des ventes d'Apple Watch et...

Voilà, vous avez les grandes lignes d'Apple pour 2022, le journaliste étant souvent très bien renseigné. Il est clair que le casque est très attendu, mais l'essentiel du chiffre d'affaires sera très probablement encore et toujours réalisé par les nouveaux iPhone 14 . D'après les rumeurs, l'iPhone 14 sera décliné en 4 variantes mais sans petite version "mini". Parmi les nouveautés, outre une puce A16 gravée en 4nm, Apple a prévu un nouveau châssis en titane, un module photo complètement intégré, une encoche supprimée sur les "Pro" et du 120 Hz sur quasiment tous les modèles.

2021 a été une année modeste pour les mises à jour des produits Apple, mais je m'attends à un plus large éventail de nouveaux produits en 2022. Passons en revue la liste de ce que je m'attends à voir arriver l'année prochaine

Concernant l'Apple Watch, les clients doivent s'attendre à trois nouveaux modèles, dont une Apple Watch SE deuxième du nom, une Apple Watch 8 classique, et une "version renforcée destinée aux athlètes de sports extrêmes."

Au rayon des Mac, le journaliste de Bloomberg affirme également qu'Apple prévoit un MacBook Air 2022 complètement redessiné avec une puce M2, certainement avec une encoche comme les derniers "Pro". De même, un grand iMac avec une puce M1 Pro / Max est dans les tuyaux, ce qui est loin d'être une surprise. Autrement, un nouveau MacBook 13 pouces arriverait aux côtés d'un Mac mini plus costaud.

C'est un peu l'acte 2 de Mark Gurman qui avait déjà abordé les nouveautés 2022 il y a un peu plus d'un mois. Notamment, il affirme toujours qu'Apple prévoit de revoir le design de son iPad Pro avec prise en charge de la recharge sans fil, tout en mettant à jour ses gammes inférieures avec l'iPad Air 5 et l'iPad 10.

Après une année 2021 très chargée, notamment avec les iPhone 13 , les MacBook Pro M1, les AirPods 3 ou encore l'iPad Mini 6 et l'iPad Pro, 2022 s'annonce du même calibre. Dans la dernière édition de sa newsletter "Power On", Mark Gurman revient sur tous les produits à venir au cours des douze prochains mois.

