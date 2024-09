Les iPhone 16, Apple Watch 10 et AirPods 4 sont en vente

Tout comme la gamme iPhone 16, l’Apple Watch Series 10, l’Apple Watch Ultra 2 en titane noir, les AirPods 4 standards, les AirPods 4 avec réduction active du bruit, ainsi que l'AirPods Max en couleurs minuit, lumière stellaire, bleu, orange et mauve sont dès à présent disponibles à la vente chez Apple et tous les revendeurs officiels.

iPhone 16

La gamme iPhone 16 a été conçue pour exploiter pleinement Apple Intelligence et intègre notamment le nouveau bouton de commande de l’appareil photo, facilitant la capture de souvenirs avec une intégration entre logiciel et matériel qui nous rappelle l'inimitable Dynamic Island. Les iPhone 16 et iPhone 16 Plus sont dotés de la caméra Fusion avancée de 48 Mpx et du bouton Action pour un accès rapide à des fonctions utiles, tandis que les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max proposent des écrans plus grands (+ 0,2 pouces) et des capacités photo et vidéo professionnelles, avec une autonomie significativement améliorée. Les deux partagent une puce A18, mais légèrement améliorée avec la variante Pro qui possède un coeur GPU de plus.

Pour autant, comme vu cette semaine, les tests et avis sont unanimes : l'iPhone 16 rattrape l'iPhone 16 Pro, notamment sur la photo et les performances. Les "Pro" n'ont plus qu'un écran 120 Hz, un téléobjectif et une finition plus premium.

Apple Watch 10

L’Apple Watch Series 10 propose l’écran le plus grand et le plus sophistiqué jamais conçu, une dalle OLED grand angle qui permet de voir même sur le côté, dans un design affiné de 10 %. La montre la plus populaire au monde offre de nouvelles fonctionnalités, telles que les notifications d’apnée du sommeil, une recharge plus rapide, ainsi qu’un profondimètre et un capteur de température de l’eau. Les tests de l'Apple Watch 10 ont salué la qualité globale ainsi que le confort accru grâce à la finesse, la légèreté ainsi que l'affichage géant.

Apple Watch Ultra 2 noire

L’Apple Watch Ultra 2, désormais disponible en titane noir, propose toujours la même recette, à savoir un GPS ultra précis, l’écran le plus lumineux du marché et une autonomie atteignant jusqu’à 36 heures en utilisation normale et 72 heures en mode économie d’énergie. Les deux montres intègrent les nouvelles données santé et forme, ainsi que l’intelligence de watchOS 11.

AirPods 4

Les nouveaux AirPods 4 sont une belle évolution, avec un design ouvert, disponibles en deux versions : les AirPods 4 et les AirPods 4 avec réduction active du bruit. Les tests des AirPods 4 ont carrément montré qu'ils étaient au niveau des AirPods Pro, les embouts en moins.

AirPods Max

Le nouveau AirPods Max se décline maintenant en cinq nouvelles couleurs et est plus pratique à recharger grâce à son port USB-C. À part ça, aucun changement à signaler pour ce qui est plutôt un AirPods Max 1.1 qu'un AirPods Max 2.

