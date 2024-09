Apple a supprimé 4 cadrans dans watchOS 11

Malgré les annonces d'Apple, ce n’est pas seulement le cadran Siri qui a été retiré avec watchOS 11, mais bien quatre modèles différents. Alors que l'entreprise américaine a présenté deux nouveaux cadrans adaptés aux Apple Watch 10, Apple a également supprimé Chronographe, Explorateur et Chiffres.

Plusieurs cadrans en moins

De gauche à droite : Siri, Chronographe, Exploration et Chiffres

Chronographe

Chronographe faisait partie des cadrans originaux de l'Apple Watch de première génération. Il a coexisté avec Chronographe Pro de watchOS 7 à watchOS 10. Chronographe Pro reprend le même concept basé sur un chronomètre de course, mais adapté aux écrans des montres plus récentes. Il propose plus de détails, mais, par essence, n'offre plus une version épurée du chrono.

Exploration

L'omission du cadran Exploration est particulièrement notable. Introduit avec l'Apple Watch Series 3 avec LTE, ce cadran était exclusivement disponible sur les modèles compatibles avec le réseau cellulaire. Il se distinguait par ses trois aiguilles rouges et blanches et était le seul cadran à afficher un indicateur de signal cellulaire pendant plusieurs années, jusqu'à ce que watchOS ajoute cette fonctionnalité à d'autres cadrans, mais sans reproduire le style distinct d’Exploration.

Chiffres

Le cadran Chiffres a également porté disparu dans watchOS 11. Ce cadran analogique, apparu avec watchOS 6, présentait un index numérique derrière des aiguilles analogiques et pouvait inclure une complication. La couleur et le style étaient personnalisables, et le chiffre se déplaçait autour du cadran.

Les raisons possibles

Le retrait de cadrans dans une nouvelle version de watchOS peut être motivé par une combinaison de facteurs liés à l'expérience utilisateur (autonomie ou espace vide sur grand écran par exemple), aux nouvelles règles de design, aux considérations juridiques et à la stratégie globale d'Apple pour unifier l'image de la marque entre les appareils.



Si vous êtes déçus de ces retraits, vous pouvez consulter le fil de discussion sur Reddit où les utilisateurs de l'Apple Watch se plaignent des différents cadrans supprimés depuis l'arrivée de watchOS 11. Tous les cadrans disponibles sur listés sur la page dédiée à watchOS.