Apple publie watchOS 11.5 en version finale

Après iOS 18.5 et macOS 15.5, Apple a publié la version finale de watchOS 11.5, tout en fournissant des notes de version complètes pour découvrir les nouvelles fonctionnalités, corrections et autres changements dans cette mise à jour pour Apple Watch.

Comment installer watchOS 11.5

Pour télécharger et installer une mise à jour watchOS 11.5 par connexion sans fil, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur votre montre. Ou ouvrez l'application Watch sur votre iPhone exécutant iOS 18.5 ou une version ultérieure, sélectionnez l'onglet « Ma montre » et allez dans Général > Mise à jour logicielle. Votre Apple Watch doit avoir au moins 50 % de batterie et être branchée sur un chargeur pour que la mise à jour se termine.

watchOS 11.5 : Quoi de neuf pour votre Apple Watch ?

watchOS 11.5 inclut un nouveau cadran "Harmony" sur le thème Pride 2025, la possibilité d'acheter du contenu dans l'application TV d'Apple sur des appareils tiers et une correction d'un bug concernant les notifications iPhone.



De plus, watchOS 11.5 et iOS 18.5 corrigent un bug qui empêche les notifications de s'afficher sur votre iPhone lorsque la batterie de votre Apple Watch est complètement chargée.



watchOS 11.5 permet également d'approuver les achats de films, de séries de télévision et d'abonnements vidéo dans l'application TV d'Apple sur des appareils tiers comme les téléviseurs et les consoles de jeu. Lorsqu'une notification apparaît sur votre Apple Watch, vous pouvez approuver l'achat en attente dans l'application TV en appuyant deux fois sur le bouton latéral de la montre.

Cadran Pride Harmony

Notes de version de watchOS 11.5

Voici les notes officielles :

Cette mise à jour inclut de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des corrections de bugs, notamment : Un nouveau cadran Pride Harmony

L’option « Acheter avec Apple Watch » est disponible lors de l'achat de contenu dans l'application Apple TV sur un appareil tiers

Résout un problème qui peut empêcher votre iPhone d'afficher une notification lorsque la batterie de la montre est complètement chargée

L'historique des versions de watchOS 11



watchOS 11 (16 septembre 2024)

Vitals App : Affiche les métriques de santé nocturnes (fréquence cardiaque, respiratoire, température au poignet, durée de sommeil, oxygène sanguin). Notifie si plusieurs métriques sortent de la plage habituelle.

Charge d'entraînement (Training Load) : Mesure l'intensité des entraînements (échelle de 1 à 10) pour les exercices cardio, avec ajustements manuels possibles pour yoga ou musculation. Compare les 7 derniers jours aux 28 jours précédents.

Anneaux d'activité personnalisables : Pause des anneaux pour un jour, une semaine ou plus sans perdre les séries de succès. Objectifs ajustables par jour de la semaine.

Check In : Sécurité intégrée à l’app Messages et Workout pour notifier un contact à l’arrivée ou après un entraînement.

Nouveaux cadrans : Photos : Redesigné avec IA pour sélectionner les meilleures photos (personnes, animaux, nature, villes). Options de style, police et couleur. Flux : Affiche le temps avec des couleurs dynamiques et chiffres changeants. Reflections : Effet métallique réagissant aux mouvements du poignet.

Pile intelligente améliorée : Widgets suggérés selon heure, lieu, routine (ex. météo avant la pluie). Supporte Live Activities (Uber, scores sportifs) et widgets interactifs (Shazam, Photos).

App Traduire : Traduction de 20 langues directement au poignet.

Suivi de grossesse : L'app Suivi de Cycle affiche l’âge gestationnel, ajuste les seuils de fréquence cardiaque et alerte sur la stabilité de la marche en fin de grossesse.

Notifications d’apnée du sommeil : Sur les Series 9, Ultra 2 et Series 10, la montre détecte les perturbations respiratoires pendant le sommeil (métrique Breathing Disturbances).

App Marées (Tides) : Infos sur les marées pour 115 000 plages et 5 000 spots de surf (hauteur, direction, horaires).

Cartes hors ligne : Itinéraires de randonnée synchronisés depuis iPhone, avec guidage virage par virage.

Double Tap API : Permet aux apps tierces d’utiliser le geste Double Tap (Series 9, Ultra 2).

Personnalisation Fitness App : Résumé personnalisable sur iPhone avec métriques comme natation, course, marche.

Nage personnalisée : Entraînements de natation avec intervalles et alertes haptiques pour transitions.

Tap to Cash : Paiement Apple Cash en approchant deux Apple Watch ou un iPhone (USA seulement).

watchOS 11.1 (28 octobre 2024)

Mode Focus Réduire les interruptions : Avec Apple Intelligence (iPhone 15 Pro ou plus), priorise les notifications urgentes.

Corrections de bugs et améliorations de stabilité.

watchOS 11.2 (10 décembre 2024)

Camera Remote : Permet de mettre en pause les enregistrements vidéo via l’app Camera Remote.

Améliorations de sécurité et corrections de bugs mineurs.

watchOS 11.3 (janvier 2025)

Principalement des corrections de bugs et optimisations.

Pas de nouvelles fonctionnalités majeures signalées.

watchOS 11.4 (1er avril 2025)