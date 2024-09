Tap to Cash permet de payer en touchant deux iPhones

Parmi les nombreuses nouveautés d'iOS 18 annoncées lors de la keynote WWDC 2024, Apple a présenté un mélange entre Tap To Pay, qui transforme l'iPhone en TPE, et Apple Cash, qui permet de rembourser un ami. Il s'agit de Tap to Cash. Malheureusement, cette fonctionnalité est limitée aux USA.

Simple et efficace !

Comme son nom l'indique, Tap to Cash permet aux utilisateurs de payer en approchant simplement deux iPhones l'un contre l'autre. Cette fonctionnalité n'est pas sans rappeler NameDrop, qui permet aux utilisateurs d'échanger des contacts de la même façon.

Tap to Cash est une extension de la fonction Tap to Pay d'Apple, lancée en 2022, et utilise la même fonctionnalité NFC. La firme de Cupertino précise que Tap to Cash permet aux utilisateurs de transférer de l'argent sans partager d'informations personnelles, ce qui garantit le respect de la vie privée. On peut imaginer s'en servir pour une transaction sur Leboncoin, en direct. Encore faut-il que cela soit disponible en France.

Les nouveautés de Wallet

Apple a également annoncé quelques mises à jour pour Apple Wallet avec iOS 18, notamment la prise en charge de l'affichage d'informations sur les cartes de récompenses, telles que les points et les cadeaux échangeables. Les billets d'événements seront également mieux intégrés à l'application Wallet, appelée Cartes en français, ce qui permettra aux utilisateurs de voir les numéros des places de concert, les raccourcis pour se rendre sur place et d'autres informations sur les événements.