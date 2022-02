Apple annonce la fonctionnalité Tap to Pay, l'iPhone devient un TPE !

Les rumeurs en parlaient depuis quelques mois, Apple avait acquis une startup nommée Mobeewave qui développait un système révolutionnaire permettant à tous les smartphones possédant une puce NFC de gérer un paiement en carte bancaire. Après plus d'un an de continuité du projet après l'acquisition, Apple annonce enfin que l'iPhone va être capable de recevoir un paiement en carte bancaire.

L'iPhone permet de payer, mais aussi de se faire payer !

Dès l'apparition d'Apple Pay, la firme de Cupertino n'a jamais caché ses ambitions quant au paiement sans contact sur un smartphone. Aujourd'hui, l'entreprise passe un nouveau cap en dévoilant la fonctionnalité Tap to Pay, une nouveauté qui offre la possibilité à n'importe quel utilisateur d'iPhone d'utiliser son précieux pour réceptionner un paiement en toute sécurité.



Ce qui est inédit, c'est que Tap to Pay sera accessible aux applications tierces, Apple met en avant le service "Stripe" qui sera l'un des partenaires dès le lancement au printemps, il s'agira de la première plate-forme compatible sur iPhone.

L’app Shopify Point of Sale sera aussi éligible Tap to Pay.

Jennifer Bailey la vice-présidente d'Apple Pay et de Wallet a commenté dans le communiqué :

Alors que de plus en plus de consommateurs tapent pour payer avec des portefeuilles numériques et des cartes de crédit, Tap to Pay sur iPhone offrira aux entreprises un moyen sécurisé, privé et facile d'accepter les paiements sans contact et de débloquer de nouvelles expériences de paiement en utilisant la puissance, la sécurité et la commodité de l'iPhone.

Bailey poursuit en affirmant que si cette nouveauté voit le jour, c'est aussi grâce aux différentes collaborations qui ont été créées :

En collaboration avec les plateformes de paiement, les développeurs d'applications et les réseaux de paiement, nous facilitons plus que jamais les entreprises de toutes tailles - des solopreneurs aux grands détaillants - d'accepter facilement les paiements sans contact et de continuer à développer leur entreprise.

Avec Tap to Pay sur iPhone, vous pourrez réceptionner les paiements via Apple Pay (logique), les paiements de cartes de crédit de débit sans contact ainsi que de portefeuilles numériques.

Cette nouvelle fonctionnalité ne sera pas entièrement intégrée dans iOS, Apple mentionne la nécessité de télécharger une application qui s'occupera de gérer la transaction entre votre établissement bancaire et celui de votre client ou votre proche.



Autre information importante, Tap to Pay ne sera disponible que sur un iPhone XS ou un modèle supérieur. La raison est simple, il est indispensable que l'iPhone possède une puce NFC récente, c'est grâce à cette technologie que le paiement pourra se réaliser. Pourtant, la puce NFC existe depuis l'iPhone 6.



Apple note également dans son communiqué que Tap to Pay fonctionnera sans accessoire, tout sera traité à 100% par l'iPhone et l'application. Ce qui est formidable, c'est que le paiement pourra se faire n'importe où que vous soyez dans un magasin ou même à l'extérieur, une connexion 3G/4G ou 5G sera tout de même impératif si vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi.

Et la confidentialité ?

Pour Apple, la confidentialité est l'un des points les plus importants dès qu'il s'agit de paiement via l'iPhone.

Le géant californien dévoile une protection identique aux transactions via Apple Pay, le service de paiement sans contact a fait ses preuves par sa fiabilité et sa sécurité, il n'y avait aucune raison de ne pas reprendre le même procédé avec Tap to Pay.

Apple travaillera en étroite collaboration avec les principales plateformes de paiement et développeurs d'applications dans le secteur des paiements et du commerce pour offrir Tap to Pay sur iPhone à des millions de commerçants aux États-Unis. Tap to Pay on iPhone complète et améliore la suite robuste d'outils de paiement et de commerce que les plateformes de paiement et les développeurs d'applications fournissent à leurs clients marchands pour les aider à gérer et à développer leurs entreprises.

Une bonne et une mauvaise nouvelle

Tap to Pay sera disponible au printemps et pourra réceptionner les paiements venant des cartes American Express, Visa, Mastercard et Discover. La mauvaise nouvelle, c'est que cela semble concerner que les États-Unis, Apple ne mentionne aucun lancement à l'international dans la totalité de son communiqué de presse.

Toutefois, il ne fait aucun doute que cette fonctionnalité se déploiera très prochainement en Europe, et donc en France, Belgique, Suisse et autre.



