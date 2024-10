Apple compte sur les fonctionnalités IA pour augmenter de 10% les ventes d'iPhone

Après un début d'année très décevant pour les ventes d'iPhone 15 dans plusieurs pays à travers le monde, Apple espère que le lancement d'Apple Intelligence en fin d'année va améliorer les expéditions d'iPhone. La firme de Cupertino a conscience que l'intelligence artificielle attire à la fois pour son côté pratique et son côté productif, c'est pour cette raison que l'entreprise compte bien miser sur l'IA pour vendre plus d'iPhone, du moins aux États-Unis, le seul pays qui aura Apple Intelligence à son lancement.

Les ventes d'iPhone 15 Pro et d'iPhone 16 boosté grâce à l'IA ?

Apple aurait annoncé en interne son ambition d'expédier au moins 90 millions de modèles d'iPhone 16 en 2024, et ce, en seulement trois mois et demi de commercialisation. Cet objectif audacieux représente une augmentation de 10 % par rapport aux expéditions de 2023, où environ 81 millions de modèles d'iPhone 15 ont été vendus. Si cela peut paraître énorme pour n'importe quel constructeur de smartphone, ce n'est pas impossible pour Apple qui possède une forte image de marque ainsi qu'une communauté très fidèle.



N'oublions pas également que dans ces trois mois et demi, on retrouve le Black Friday, le Cyber Monday et bien évidemment Noël, trois événements qui boostent considérablement les migrations d'Android vers iOS ainsi que les renouvellements d'anciens iPhone vers un modèle plus récent.

Pour atteindre cet objectif, Apple mise sur les avancées technologiques de ses futurs modèles. Les iPhone 16 seront équipés de la toute nouvelle puce A18, spécialement conçue pour exploiter pleinement Apple Intelligence. Actuellement, seuls les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max disposent de la puissance nécessaire pour supporter les fonctionnalités d'IA d'Apple. Avec l'intégration de la puce A18, les futurs iPhone 16 offriront les capacités d'Apple Intelligence à un plus grand nombre d'utilisateurs.



Cette stratégie a une conséquence directe sur les utilisateurs des anciens modèles d'iPhone. Ceux-ci devront passer à un modèle plus récent (iPhone 15 Pro ou iPhone 16) pour bénéficier des fonctionnalités avancées d'Apple Intelligence. Apple parie sur une vague de renouvellements aux États-Unis dès le dernier trimestre de cette année.



Source