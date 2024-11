Black Friday 2024 d'Amazon : iPhone 16, AirPods 4, Apple Watch 10, iPad mini 7, MacBook Air M3...

1 com

Le Black Friday 2024 bat déjà son plein chez certains commerçants depuis deux semaines, mais le jour officiel reste ce vendredi 29 novembre, comme toujours le dernier vendredi du mois.Cette période annuelle, juste avant Noël, est l'occasion pour les revendeurs de proposer des promotions massives afin d'écouler leurs stocks. Les produits Apple ne font pas exception : des réductions significatives s’appliquent sur toute la gamme, des iPhone aux Mac, en passant par les iPad et les AirPods. Mieux, les derniers produits en date sont remisés, ce qui est rare !

C'est parti pour le Black Friday 2024 !

Apothéose de la Black Friday Week, ce vendredi regroupe les meilleures affaires du moment avec les nouveaux appareils Apple à prix réduit dont l'iPhone 16. Et lundi, ce sera déjà le Cyber Monday avec à peu près les mêmes promotions. Nous mettrons évidemment à jour l'article.



Mise à jour x1.

Promos iPhone

Le smartphone Apple iPhone 16 à 874 € au lieu de 969€

au lieu de 969€ Le smartphone Apple iPhone 16 Pro à 1 214 € au lieu de 1 229€

au lieu de 1 229€ Le smartphone Apple iPhone 15 à 809 € au lieu de 869€

au lieu de 869€ Le smartphone Apple iPhone SE 2022 à 414 € au lieu de 579€

Promos Mac

Le MacBook Air M1 8 Go / 256 Go à 902 € au lieu de 1099€

902 € au lieu de 1099€ Le MacBook Air M2 16 Go / 256 Go à 984 € au lieu de 1199€

au lieu de 1199€ Le MacBook Air M3 16 Go / 256 Go à 1 084 € au lieu de 1299€

au lieu de 1299€ La Magic Mouse USB-C à 60 € au lieu de 85€

au lieu de 85€ Le Magic Keyboard à 99 € au lieu de 119€

au lieu de 119€ La chiffonnette Apple à 20 € au lieu de 25€

au lieu de 25€ Le moniteur Samsung M8 2023 à 619 € au lieu de 749€

Promos iPad

La tablette iPad Pro 2024 M4 à 1 146 € au lieu de 1219€

au lieu de 1219€ La tablette iPad Air 6 M2 à 634 € au lieu de 719€

au lieu de 719€ La tablette iPad mini 7 2024 à 594 € au lieu de 609€

au lieu de 609€ La tablette iPad mini 6 2021 à 599 € au lieu de 689€

au lieu de 689€ La tablette iPad 10 2022 à 344 € au lieu de 439€

au lieu de 439€ Apple Pencil 2 à 99 € au lieu de 139€

au lieu de 139€ Apple Pencil Pro à 129 € au lieu de 149€

Promos AirPods

Les écouteurs Apple AirPods 4 ANC à 189 € au lieu de 199€

au lieu de 199€ Les écouteurs Apple AirPods 4 à 139 € au lieu de 149€

au lieu de 149€ Le casque Beats Solo 4 à 139 € au lieu de 229€

au lieu de 229€ Les écouteurs Beats Solo Buds+ à 119 € au lieu de 199€

Promos Apple Watch

La montre Apple Watch 10 en 42 mm à 414 € au lieu de 449€

au lieu de 449€ La montre Apple Watch 9 (GPS + 4G) 41mm à 425 € au lieu de 479€

au lieu de 479€ La montre Apple Watch Ultra 2 Noire (GPS + 4G) 48mm à 884 € au lieu de 899€

au lieu de 899€ La montre Apple Watch SE 2e génération (GPS) 40mm à 219 € au lieu de 249€

Promos accessoires Apple

L'Apple TV 4K 2022 à 159 € au lieu de 169 €

au lieu de 169 € Le traqueur Apple AirTag à 29 € au lieu de 39€

au lieu de 39€ Le chargeur MagSafe d'Apple à 37 € au lieu de 49€

au lieu de 49€ L'adaptateur CarlinKit CarPlay à 65 € au lieu de 125 €

au lieu de 125 € La manette Razr Kishi pour iPhone à 44 € au lieu de 109€

au lieu de 109€ La manette Backbone One pour iPhone à 83 € au lieu de 119€

Si l'un de ces articles vous intéresse, ne tardez pas trop !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.