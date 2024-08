Gurman : l’annonce des nouveaux iPhone 16, Apple Watch X et AirPods aura lieu le 10 septembre

À quelques semaines de l’organisation de l’Apple Event de la rentrée, les rumeurs commencent à s’affoler en annonçant la date précise de l’événement. Mark Gurman de Bloomberg (qui est l’un des plus fiables parmi les leakers et analystes) affirme avoir eu la date du 10 septembre pour la présentation des nouveaux iPhone 16, Apple Watch X et AirPods. D’autres dates ont aussi été annoncées.

Rendez-vous le 10 septembre

D’après les informations rapportées par Mark Gurman, Apple pourrait tenir son prochain grand événement le mardi 10 septembre. Bien que rien ne soit encore confirmé par l’entreprise, les rumeurs circulent déjà sur les produits qui pourraient y être présentés, on retrouvera la nouvelle gamme d’iPhone à coup sûr, mais aussi d’autres annonces. Le mois dernier, nous avions déjà annoncé que le keynote aurait lieu le 10 septembre.

iPhone 16

Les iPhone 16 devraient être le clou de cet événement, d’après le journaliste. Parmi les innovations attendues, on parle de l’introduction des puces A18 avec des performances supérieures en particulier pour Apple Intelligence. Les iPhone 16 Pro et Pro Max pourraient par ailleurs bénéficier d’une légère augmentation de la taille de leur écran, on parle de 0,2 pouce en plus. Une autre nouveauté serait l’ajout d’un bouton de capture dédié, permettant de prendre des photos plus facilement sur tous les modèles. Pour la première fois, les modèles standard de l’iPhone 16 devraient aussi intégrer le bouton d’action.

Apple Watch 10

L’Apple Watch pourrait elle aussi subir une importante mise à jour avec la présentation de l’Apple Watch X. On parle de trois nouveaux modèles : l’Apple Watch Series X, une version revisitée de l’Apple Watch SE et une Apple Watch Ultra rafraîchie. Ces nouvelles montres pourraient arborer un design plus mince et des écrans plus grands, signe d’une évolution continue dans l’ergonomie et la lisibilité de l’interface.

AirPods 4

Du côté des AirPods, les détails sont encore flous. Si Mark Gurman reste évasif quant à la nature précise des modèles qui pourraient être dévoilés (AirPods classiques, Pro, ou Max), d’autres rumeurs suggèrent que les nouveaux AirPods Max sont en préparation pour une sortie imminente. On parle aussi de la possibilité de deux versions d’AirPods 4 : une version bas de gamme semblable aux modèles actuels, et une autre, plus haut de gamme, intégrant la technologie d’annulation active du bruit.

Un calendrier bien rempli

Selon les rumeurs, les précommandes pour ces nouveaux appareils commenceraient le vendredi 20 septembre, avec une disponibilité en magasin et en ligne à partir de cette date. Les utilisateurs Apple pourraient également recevoir les mises à jour logicielles d’iOS 18 et de macOS Sequoia autour du 18 septembre. Même si Gurman ne précise pas si watchOS et les autres systèmes recevront leurs mises à jour en même temps, il est probable que toutes les nouvelles versions soient lancées simultanément.



Apple n’a pas encore officialisé la date de l’événement. Cependant, les médias pourraient recevoir leurs invitations dès la semaine prochaine. En attendant, les rumeurs continuent de se propager, laissant entrevoir ce que pourrait être l’une des annonces les plus marquantes d’Apple cette année.



Source