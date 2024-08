Apple Watch X (10) : voici les 5 nouveautés attendues !

L'Apple Watch Series 10 sera, à n'en pas douter, lancée le mois prochain, en même temps que l'iPhone 16. Avec elle, Apple apportera plusieurs améliorations notables. Parmi les changements les plus importants, citons des écrans plus grands et un boîtier largement affiné pour un look . Voici un bref aperçu de ce qui nous attend avec celle qui marquera les dix ans de la gamme. L'occasion aussi, peut-être, d'avoir une appellation Apple Watch X.

Un aperçu de l'Apple Watch 10

Des écrans plus grands

Inspirée par la popularité de l'Apple Watch Ultra, la Série 10 sera dotée d'écrans plus grands :

Le petit modèle passe de 41 mm à 45 mm

Le plus grand modèle passe de 45 mm à 49 mm.

La nouvelle « petite » montre fait ainsi la même taille que le grand modèle de l'année dernière, tandis que la version plus grande correspond à la taille de l'Ultra. Bien que cela ne plaise pas à tout le monde, les ventes de la tocante montrent que les gens veulent des produits toujours plus imposants, idem pour l'iPhone où la variante "Pro Max" est la plus vendue depuis des années.

Boîtier plus fin

Pour équilibrer les écrans plus grands, le boîtier de la Série 10 sera également plus fin, ce qui répondra aux inquiétudes concernant l'encombrement et améliorera le design général. Nul doute que l'iPad Pro M4 aura servi de modèle aux ingénieurs d'Apple.

Puce plus puissante

L'Apple Watch X devrait inclure une nouvelle puce S10, très probablement dotée de capacités d'intelligence artificielle améliorées. Apple semble vouloir augmenter la puissance de traitement, en particulier dans le moteur neuronal pour offrir un accès à Apple Intelligence sur la montre.

2 nouveaux capteurs de santé

C'est toujours ce qui retient le plus l'attention des clients : les nouvelles capacités de santé. Les rumeurs font état de nouveaux capteurs pour la détection de l'hypertension et de l'apnée du sommeil, bien qu'il ne soit pas certain qu'ils soient prêts à temps pour le lancement de la série 10. Avec ces deux nouveautés, Apple frapperait à nouveau un grand coup sur un marché qu'elle domine de la tête, des épaules et même des hanches.

Un écran OLED moins gourmand

Les modèles de la série 10, la version de base (anciennement "Sport") et la version acier (anciennement "Edition") seront probablement dotés d'une technologie OLED améliorée, ce qui permettra d'accroître l'efficacité énergétique. Cela pourrait se traduire par une meilleure qualité d'affichage, une plus grande autonomie de la batterie ou un design plus fin. C'est aussi ce qui se dit sur l'iPhone 16 Pro.

Date de lancement prévue

L'Apple Watch X (10) sera probablement dévoilée au début ou à la mi-septembre, les précommandes seront ouvertes le vendredi suivant et la sortie officielle aura lieu une ou deux semaines plus tard. Pour l'iPhone 16, on parle d'un keynote le 10 septembre.



Avec son nouveau design et son écran élargi, il y a fort à parier que les ventes seront toujours aussi bonnes. Rappelons également qu'une Apple Watch SE 3 est attendue, avec un design en plastique.