Toutes les nouveautés attendues sur l'Apple Watch 11

Alors que l'on vient de fêter le dixième anniversaire du lancement de l'Apple Watch, toutes les têtes sont tournées vers la prochaine mouture, la Series 11 attendue pour septembre. Voici un aperçu des rumeurs les plus crédibles à son sujet.

Performances optimisées

Un nouveau processeur S11 est attendu pour la Series 11, avec une conception plus compacte et économe en énergie. Cette puce pourrait prolonger l’autonomie de la batterie et libérer de l’espace interne, permettant l’intégration d’une batterie plus grande ou de nouveaux composants, pour une montre plus performante et polyvalente.

Connectivité avancée

Autre élément important, l’Apple Watch Series 11 pourrait abandonner les modems LTE d’Intel au profit de puces MediaTek compatibles avec la norme 5G RedCap, une version économe en énergie de la 5G conçue pour les objets connectés. Cette transition promet une connectivité plus rapide et efficace par rapport aux options LTE actuelles, améliorant l’expérience utilisateur pour les communications et les données.

Innovations en santé

On le sait depuis un moment, Apple travaille sur une fonction de surveillance de la pression artérielle, capable de détecter l’hypertension sur la durée, sans fournir de mesures précises (systolique/diastolique). Des défis techniques pourraient repousser cette fonctionnalité au-delà de 2025, bien que certaines sources soient confiantes pour cette année. Si elle est intégrée, elle fonctionnerait comme les alertes d’arythmie, incitant à consulter un médecin. Par ailleurs, une mise à jour de l’application Santé, potentiellement liée à iOS 19.4, pourrait offrir des recommandations personnalisées pour un mode de vie plus sain, en exploitant les données de l’Apple Watch. À l’avenir, un suivi alimentaire pourrait également voir le jour, rivalisant avec des applications comme MyFitnessPal.

Mise à jour de watchOS 12

Prévu pour septembre 2025, watchOS 12 pourrait introduire des éléments de design inspirés de visionOS, comme des interfaces translucides, des boutons arrondis et des finitions effet verre, en harmonie avec iOS 19. Bien que l’Apple Watch ne puisse exécuter Apple Intelligence en natif en raison de limitations matérielles, un iPhone connecté pourrait alimenter des fonctionnalités basées sur l’IA, enrichissant les capacités de la montre.

Rumeurs de refonte abandonnées

Avant la Series 10, des spéculations évoquaient une “Apple Watch X” avec un boîtier plus fin et un système d’attache magnétique pour les bracelets, rendant les anciens modèles incompatibles. La Series 10 a bien adopté un design plus fin, mais le système de bracelets est resté inchangé. Aucune rumeur de refonte similaire n’est actuellement associée à la Series 11, ce qui serait une grande déception. De son côté, l'iPhone X avait fêté comme il se doit la première décennie du téléphone à la pomme. On aurait par exemple aimé une mini Apple Watch Ultra bleu ciel, comme dans notre concept :

Suivi de l’oxygène sanguin aux USA

Depuis début 2024, les Apple Watch vendues aux États-Unis ne proposent plus la mesure de l’oxygène sanguin en raison d’un litige de brevets avec Masimo. Sans accord, victoire en appel ou nouvelle technologie, cette fonction pourrait rester indisponible jusqu’à l’expiration des brevets en 2028.

Prix

Le prix de départ devrait rester à 449 € (399 $), mais de nouveaux droits de douane sur les semi-conducteurs pourraient augmenter les coûts si les produits Apple sont assujettis aux taxes de douane. Pour le moment, la firme a une exemption de la part de Trump.

Conclusion

L’Apple Watch Series 11 ne devrait pas transformer radicalement la gamme, mais des améliorations en connectivité, performances et santé pourraient en faire une mise à jour convaincante. Bien que certaines attentes, comme une refonte ou le retour de la mesure de l’oxygène sanguin, restent incertaines, Apple continue d’innover pour maintenir sa montre connectée à la pointe de la technologie.



Pour les modèles suivants, comme l'Apple Watch 12 ou 13, Apple explore des innovations majeures pour les futures Apple Watch, comme une caméra intégrée pou “Visual Intelligence” et une surveillance non invasive de la glycémie. Ces avancées, bien qu’excitantes, ne devraient pas arriver avant plusieurs années.