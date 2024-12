L’Apple Watch pourrait mesurer la pression artérielle dès 2025

En 2025, Apple pourrait enfin intégrer un capteur de pression artérielle dans l'Apple Watch Series 11 et l'Apple Watch Ultra 3. Cette fonctionnalité, attendue depuis plusieurs années par les utilisateurs, marquerait une avancée significative dans le domaine des technologies de santé portables.

Une rumeur qui peine à se concrétiser

La rumeur concernant cette fonctionnalité persiste depuis plusieurs années sans se concrétiser. Mark Gurman de Bloomberg réitère que la prochaine Apple Watch Series 11 pourrait inclure la mesure de la pression artérielle, une fonctionnalité complexe qui pourrait enfin arriver à maturité pour s'introduire dans la montre connectée d'Apple. Ce serait également le cas sur Apple Watch Ultra 3.



Attention, Apple ferait tout de même des concessions. Contrairement aux tensiomètres traditionnels, cette innovation mesurerait uniquement les variations de tension et signalerait d’éventuels déséquilibres, plutôt que de fournir des relevés précis. Ainsi, cela permettrait d'avoir une alerte de prévention, incitant à consulter un spécialiste, et non de confirmation.

C'est quoi la pression artérielle ?

La pression artérielle correspond à la force exercée par le sang sur les parois des artères lorsque le cœur pompe le sang. Elle est mesurée en deux valeurs : la pression systolique (lorsque le cœur se contracte) et la pression diastolique (lorsqu’il se relâche).

Une pression artérielle trop élevée (hypertension) peut endommager les artères, augmentant le risque de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) et de problèmes rénaux. Une pression trop basse (hypotension) peut entraîner des étourdissements, des évanouissements ou une mauvaise irrigation des organes.

Taux de glycémie : l'autre rumeur de longue date

En plus de la mesure de la pression artérielle, Apple développe une technologie pour suivre le taux de glycémie. Cependant, malgré les rumeurs persistantes, cette technologie n'est pas encore suffisamment mature pour être intégrée de manière efficace à l'Apple Watch. Une fois que ces deux fonctionnalités seront prêtes, Apple franchira véritablement une nouvelle étape dans le domaine de la santé.