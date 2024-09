Apple pourrait proposer sa propre puce WiFi dès 2025 sur iPad

L'un des objectifs d'Apple, c'est de réduire au maximum les coûts de fabrication de ses produits, mais pour cela, il est indispensable de créer ses propres composants et de limiter les commandes auprès des fournisseurs. Alors que l'on sait que le modem 5G va bientôt être conçu par Apple, l'entreprise vise un autre composant essentiel aux iPhone : la puce WiFi, le composant qui vous permet de vous connecter à un réseau WiFi.

La puce WiFi sera bientôt conçue par Apple

Apple pourrait faire un grand pas en avant dans l'intégration de ses propres composants internes en introduisant sa propre puce WiFi dès l'année prochaine. En développant cette technologie en interne, l'entreprise mettrait définitivement fin à sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs tiers, notamment Broadcom, qui lui facture actuellement les puces WiFi à l'unité.



D'après des informations récentes venant de DigiTimes, certains modèles d'iPad prévus pour 2025 pourraient être les premiers à intégrer cette nouvelle puce WiFi. Toutefois, il subsiste une incertitude quant à la date précise de son lancement, certaines sources évoquant également une possible intégration repoussée à la gamme iPhone 18 en 2026. Pour l'heure, la période exacte reste floue.

Un projet qui a commencé en 2021

Le développement de cette puce WiFi interne ne date pas d'hier. Apple a entamé ce projet dès 2021, et depuis, l'entreprise a déposé plusieurs brevets auprès de l'USPTO (United States Patent and Trademark Office) pour la conception de ce composant. Par ailleurs, Apple a renforcé son équipe d'ingénieurs spécialisés pour accélérer le développement de cette puce WiFi, ce qui montre l'ambition de contrôler davantage la fabrication de ses composants.



Avec cette nouvelle puce WiFi, Apple pourrait réduire sa dépendance vis-à-vis de Broadcom, son fournisseur actuel. Cette stratégie, déjà amorcée avec la création de ses propres processeurs comme la série M ou les puces A pour iPhone, s'inscrit dans une volonté plus large de contrôle de l'ensemble de la chaîne de production.



En parallèle du développement de sa propre puce WiFi, Apple travaille aussi sur un modem 5G interne qui devrait arriver également au cours de l'année prochaine. Quelle sera la prochaine étape pour Apple dans sa quête de réduction des coûts de production ?