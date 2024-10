iPhone 17 Pro : Apple devrait proposer sa puce WiFi maison

Depuis plusieurs années, Apple cherche à baisser à tout prix le coût de fabrication de la dernière génération d’iPhone. Pour cela, il y a une technique bien connue, concevoir ses propres puces et autres composants plutôt que passer par des fournisseurs tiers. Si Apple l’a fait pour la puce AX sur les iPhone et la puce MX sur les Mac et iPad, l’entreprise compte bien continuer avec la… puce WiFi !

Une décision qui permettrait de gagner quelques dollars sur chaque iPhone fabriqué

À travers une nouvelle rumeur dévoilée il y a seulement quelques heures, on apprend qu’Apple envisage d’équiper sa génération d’iPhone 17 Pro d’une puce Wi-Fi 7 maison, une première dans l’histoire de l’entreprise. Cette information provient d’une fuite de l’analyste Jeff Pu de Haitong International Securities, un analyste toujours bien renseigné et qui possède à son compteur une tonne d’indiscrétions qui se sont avéré vraies dans le passé.



La rumeur suggère également une bonne nouvelle, car cette innovation ne se limitera pas aux modèles Pro très longtemps, Apple projette d’intégrer sa puce Wi-Fi dans tous les modèles de la série iPhone 18 à partir de 2026. L’entreprise va donc adopter une approche progressive pour le déploiement de cette puce maison.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple ne se contente pas de travailler sur une puce Wi-Fi standard. Les ingénieurs d’Apple travaillent sur une puce combinant Wi-Fi et Bluetooth, un mouvement stratégique pour renforcer l’intégration de ses technologies sans fil. Cependant, Ming-Chi Kuo, un expert reconnu de la chaîne d’approvisionnement, a révélé que cette puce serait dédiée exclusivement au Wi-Fi. Il a également mentionné que son développement avait été temporairement suspendu par Apple, laissant place à des spéculations sur les défis techniques rencontrés.



L’adoption du Wi-Fi 7 dans les iPhone 17 Pro promet des avantages majeurs en termes de débits descendant et montant. Avec une vitesse accrue, une latence réduite et une connectivité plus stable, cette technologie est prête à transformer l’expérience utilisateur. Le Wi-Fi 7 supporte des fréquences de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz simultanément, offrant une polyvalence sans précédent.



En termes de capacités, le Wi-Fi 7 est un géant par rapport à son prédécesseur. Selon Qualcomm, il pourrait atteindre des vitesses maximales supérieures à 40 Gbit/s, quadruplant ainsi les performances du Wi-Fi 6E. Ce bond en avant représente non seulement un avantage concurrentiel pour Apple, mais redéfinit également les attentes en matière de connectivité sans fil.

Si ces rumeurs s’avèrent exactes, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max pourraient marquer le début d’une nouvelle ère dans la connectivité sans fil.



EDIT : finalement, le développement de la puce WiFi d'Apple serait interrompu...



